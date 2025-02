„Egy matematikai futballorgia volt!” – terítéken a megújult labdarúgó Bajnokok Ligája

Borult a papírforma

A korábbiaktól eltérő módon, számítógépes algoritmus alapján összeállított menetrend annyiban igyekezett igazságos lenni, hogy mindenki mind a négy kalapból két-két ellenfelet kapott. Az erősorrend – ahogy már fél távnál is jeleztük – alaposan a feje tetejére állt. Jellemző, hogy az első nyolcba mindössze három, előzetesen az első kalapból kisorsolt alakulat fért be (Liverpool, Barcelona, Inter). A harmadikból a Lille, a negyedikből az Aston Villa férkőzött be a legjobbak közé, míg a két magyar válogatott játékost foglalkoztató RB Leipzig szégyenszemre első kalapos kiemelt létére a 32. lett. Az is egyértelműen kirajzolódik, hogy az alsó házban sokakra a pofozógép hálátlan szerepe hárult (Young Boys, Slovan 8-8, Salzburg, Girona 7-7 vereség).

„Minden évben volt egy-két csapat, amelyik lenullázta magát. Most is kettő lógott ki lefelé. Azokat a rendszereket szeretem nagyon – például a holland bajnokságot –, amelyeknél a lehető legtovább, a lehető legtöbb résztvevő számára van komoly tét. Ez biztosítja a minőségi szórakozást, hogy ne legyenek méltatlan módon második sorral lejátszott meccsek. Ha megvizsgáljuk a BL-tabellát, látjuk, hogy a 36-ból 26-27 együttesnek maradt miért küzdenie az utolsó körben. A Stuttgart és a Paris SG egymás ellen játszott. A Dinamo Zagreb hol bejutó volt, hol nem, miközben megverte a Milant, de a sporting mégis egyenlített a Bologna ellen. Az, hogy ennyi csapat tűzben volt tartva január végéig, abszolút vívmánya ennek a formátumnak” – érvelt a sportújságíró.