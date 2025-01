Bajnokok Ligája-döntő Magyarországon: februárban érkezik az UEFA küldöttsége a Puskásba

A 2019-ben átadott Puskás Arénában számos rangos sporteseményt rendeztek már: többek között a 2020-as UEFA Szuperkupa-finálétól kezdve a 2020-as Európa-bajnokság csoportmeccsein át a Ferencváros is játszott itt BL-csoportmeccseket, ráadásul a 2023-as Európa Liga-döntőt is a budapesti létesítményben bonyolították le.

Köztudott, hogy hosszú évek tárgyalásai, lobbizása után Magyarország kapta meg a 2026-os férfi Bajnokok Ligája-döntő rendezési jogát;

a rangos mérkőzésre természetesen a 68 ezer férőhelyes Puskás Arénában kerül majd sor.

A nagyszabású rendezvényre már most elkezdődtek az előkészületek, már csak azért is, mert a a stadionon kívüli kísérőesemények sora még a 2023-as EL-döntőnél is hosszabb lesz. A Magyar Labdarúgó Szövetség tájékoztatása szerint a napokban megtartotta első operatív egyeztetését a 2026-os budapesti Bajnokok Ligája-finálé hazai szervezői csoportja, Szabó Vilmos projektigazgató és Fűrész Ádám projektmenedzser vezetésével.

Megtartotta első egyeztetését a 2026-os budapesti Bajnokok Ligája-finálé hazai szervezői csoportja Fotó: mlsz.hu

A szövetség arról is beszámolt, a MLSZ rendezőgárdája mellett részt vesz az előkészítésben és szervezésben a Nemzeti Sportügynökség, mely a Puskás Aréna üzemeltetője, illetve a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ), mely a hazai sportrendezvények bonyolításában is komoly tapasztalatokat szerzett az elmúlt időszakban.

Az egyeztetés február közepén folytatódik, amikor a főszervező európai szövetség (UEFA) küldöttsége első helyszíni bejárását tartja a Puskás Arénában.

