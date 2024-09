Megszólalt Kubatov Gábor a Gazprom-ügyről: „A jogászok szerint nem lehet”

Kedd este immár hagyományosnak mondható szurkolói ankétot tartott a Ferencváros labdarúgócsapata. A drukkerek kérdéseire Kubatov Gábor és Orosz Pál válaszolt – írta az eseményről tudósító ulloi129.hu szurkolói portál. A Fidesz pártigazgatója, az FTC elnöke egy tőkeerős szponzorra vonatkozó kérdésre válaszként úgy fogalmazott:

„A szponzorokon dolgozunk, a Gazpromon is, de a jogászok szerint nem lehet.

Én bevállalnám, mert ha egy cég olyan sok pénzt keres Magyarországon, az a helyi ügyeket segítheti. Volt bennük némi nyitottság, főleg amikor kiszálltak a BL-ből, a német fociból, de úgy tűnik, ez egyelőre nem megy.

A meglévő szponzorokat igyekszünk kiszolgálni minél jobban” – reagált Kubatov Gábor, aki azt is hozzátette:

„A pályán látható játék lehetne jobb, a jelenlegi sz.r, van a mondás, hogy jó játékkal nyerni könnyű, na de sz.rral... Az eredmények jók, de ahogy a játék kinéz, az borzalmas. A regionális riválisaink mind bejutottak a BL-be, azt hittem, hogy megbolondulok, de a végén csak az jön ki, hogy a matek dönt a legtöbbször” – váltott kritikus hangvételre a politikus.

A zsinórban hatodik alkalommal magyar bajnok Ferencváros labdarúgócsapata zsinórban hatodszor jutott be a nemzetközi kupák csoportkörébe, alapszakaszába. Idén az Európa-ligában vitézkedhet Pascal Jansen zöld-fehér együttese. A nyári edzőváltással kapcsolatban egyébként Kubatov szintén elárult néhány érdekes részletet.

„Sokan azt ordítják, hogy edzőt kellene cserélni. Nem vagyunk ijedősek, de Sztankovics távozására nem voltunk jól felkészülve, jött, hogy van egy ajánlata, csak akkor marad, ha megadjuk.

Volt egy kivásárlási ára, azt megkaptuk, stábért ilyen jó pénzt nem kaptunk soha.

Sztankovics olyan esküt tett, amit életemben nem hallottam. És megkajáltam. Édesapám a szerbek környékéről származik, és megéreztem benne a véremet is. Aztán ugyanígy elment Moszkvába. Tárgyaltunk németeknél, olaszoknál dolgozó edzőkkel is, Pascalt is kerülgettük, az első tárgyalás után még azt mondta, hogy nem, mert vannak más lehetőségei, de végül őt választottuk, és szerintem a legjobb választást hoztuk. Azt elmondhatjuk, hogy Rebrov volt a legjobb edzőnk az utóbbi években, de ha a statisztikáit megnézzük, akkor az eleje nála is nagyon rosszul nézett ki. Nála és most Pascalnál is rendszert játszunk, amit még tanulnak a játékosok” – fogalmazott Kubatov Gábor.