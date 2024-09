Megszólalt a Fradi új csatára: elárulta, mi jár a fejében (VIDEÓ)

Nyitókép: Képernyőfotó

Mint arról korábban beszámoltunk, immár hivatalos, hogy leigazolta a Fradi a brazil gólkirályt, Matheus Saldanhát.

A fiatal klasszis a Partizan Beogradból érkezett a zöd-fehérekhez. A korábbi sajtóértesülések szerint rekordáron történt meg a transzfer:

a Ferencváros hárommillió euróért (csaknem 1.2 milliárd forintért) vásárolhatta meg a 25 éves támadót.

Szeretné mihamarabb letenni a névjegyét

A klub hétfőn jelentette be Saldanha érkezését, aki egy rövid videóban arról is beszélt, hogy „nagyon boldog”, hogy itt lehet. mint kiderült, már sokat hallott a Fradiról, hiszen Marquinhos jó barátja, ő is sokat mesélt neki a klubról.

Elmondta, hogy mióta tudja, hogy csatlakozni fog a zöld-fehérekhez, folyamatosan tanul a csapatról és annak történelméről. Saldanha leszögezte, hogy szeretné letenni a névjegyét, hogy