Hálás angol világsztárok: egykori ír válogatottként szúrtak ki korábbi társaikkal (fotók)

Hogyan lehetséges mindez? Mindketten ír származásúak nagyszüleik révén. A Manchester Cityben futballozó Grealish anyai nagyapja Dublin megyéből, apai nagyapja Gortból, Galway megyéből, apai nagyanyja pedig Sneemből, Kerry megyéből származik. Emiatt játszott évekig ír szerelésben utánpótláskorú labdarúgóként.

Az Arsenalban szereplő Declan Rice ugyan Londonban született és nevelkedett, de apai nagyszülei neki is Írországból származnak, Douglasból, Cork megyéből. A középpályást 2017-ben még az év U17-es játékosának választották az írek, majd néhány nappal a Premier League-ben való bemutatkozása után, behívták az ír válogatott keretébe is. Ekkor még nem, de 2018. március 23-án, Törökország ellen már debütált a felnőttek között. Még az év augusztusában Martin O'Neill azonban kihagyta a csapatból, miután Rice azt fontolgatta, hogy a továbbiakban angol színekben szeretne játszani. Nos, a többi már történelem, ennek azonban most lett aktualitása, szombaton ugyanis Rice és Grealish is gólt lőtt Dublinban – az ír szurkolók legnagyobb bánatára.

Sosem akartam ünnepelni. A nagyszüleim már nincsenek itt, de azt hiszem, tiszteletlen lett volna velük szemben, ha örülök a gólomnak”

– fogalmazott a meccs után Declan Rice, aki a gólja mellett egy gólpasszt is adott, az angolok pedig ezzel 2–0-ra nyertek idegenben.

Rice mentségére legyen mondva, látványosan elnézést kért a hazai lelátó népétől.