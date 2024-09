Elájultak a Liverpool-szurkolók Szoboszlai számaitól: még Szaláh-t is megelőzte

Nyitókép: Paul ELLIS / AFP

Ahogy arról vasárnap beszámoltunk, a Premier League 3. fordulójában a Liverpool 3-0-ás győzelmet aratott a Manchester United otthonában. Szoboszlai Dominik ismét kezdőként kapott bizalmat Arne Slottól, amit meg is hálált a magyar középpályás; a válogatott csapatkapitánya végigjátszotta a mérkőzést, sőt, egy gólpasszt is kiosztott Mohamed Szaláhnak. Szoboszlai az összecsapás után annyit írt az Instagramon, hogy „masszív kezdés a Premier League szezonban”, ami teljesen helyénvaló, hiszen a Liverpool az eddigi három meccséből hármat megnyert az új idényben.

Szoboszlai Dominik a United elleni találkozón brutális számot produkált futómennyiségben:

az új idény három mérkőzését figyelembe véve honfitársunk futotta a legtöbbet egy meccsen a Liverpool játékosai közül, 11,7 kilométert

– tette közzé a merseyside-i riporter, Lewis Steele a közösségi oldalán. A magyar játékos ezzel megelőze portugál csapattársát, aki szintén odapörkölt a futómennyiséget illetően; Diogo Jota 11,4 kilométert közlekedett futva az Old Traffordon, amivel második ebben a szezonban.

Az új edzővel, Arne Slottal eddig szárnyal a Liverpool, amely még gólt sem kapott, és továbbra is százszázalékos a PL-ben. A holland szakember jól láthatóan nagyon bízik Szoboszlaiban, és őt is dicsérte a meccs után. „Ma láthatták Ryan Gravenberchnél, de Dominiknél és Alexis Mac Allisternél is, hogy csak futnak és futnak. Néha talán késve érnek oda, de nem adják fel, mindig rohannak előre” – nyilatkozta Slot.