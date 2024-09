Beleremegett az internet Szoboszlai posztjába a Manchester United elleni győzelem után

Nyitókép: Szoboszlai Dominik/Instagram

Ahogy azt a Mandiner is megírta, a Premier League 3. fordulójában a két győzelemmel kezdő Liverpool az egy sikerrel és egy vereséggel nyitó, az utóbbi időszakban mumussá vált Manchester United otthonában játszott. Szoboszlai Dominik első győzelmére készült a Vörös Ördögök ellen az Álmok Színházának hívott Old Traffordon. És a siker, talán még a vártnál is simább volt. A Pool 3–0-ra győzött, a magyar középpályás megint végig a pályán volt, s a második gólpasszát adta ebben a bajnokságban. Az új edzővel, Arne Slottal szárnyal a Liverpool, amely még gólt sem kapott, és továbbra is százszázalékos a PL-ben. A holland szakember jól láthatóan nagyon bízik Szoboszlaiban, és őt is dicsérte a meccs után.