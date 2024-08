Szokatlan foltok a bőrön: mi az a köpölyözés, amit az olimpikonok is alkalmaznak?

Nyitókép: Nicolo Martinenghi az olimpián. Oli SCARFF / AFP

Furcsa foltokat lehet észrevenni egyes sportolók testén a most zajló párizsi olimpián, így például a 100 méteres mellúszást megnyerő olasz Nicolo Martinenghi bőrén is ilyeneket lehetett látni. Azonban nem ő az első sportoló, akin ilyen, szinte zúzódásokra emlékeztető foltok tűnnek fel. Az úszó Michael Phelpsen is fel lehetett korábban fedezni ezeket csakúgy, mint a futballista Karim Benzemán és a bokszoló Floyd Mayweatheren. A foltok azonban nem más, mint az ősi kínai módszer, a köpölyözés eredményei – írta cikkében az euronews.com.

Amit a csészeterápiáról tudni kell

A terápia célja nem más, mint a véráramlás fokozása, a technikát gyakran alkalmaznak a fájdalom és a gyulladás enyhítésére a test konkrét részein.

A hagyományos módszer lényege, hogy egy csészébe például alkoholt, gyógynövényeket vagy papírt tesznek, és azt meggyújtják. Amikor a tűz kialszik, a csészét fejjel lefelé a bőrre helyezik, vákuumot létrehozva.

A vákuum hatására a bőr megemelkedik, és segít kitágítani az ereket körülbelül 5-10 percig.

Ezt az ősi gyógymódot Kínában, Egyiptomban és más közel-keleti kultúrákban már hosszú évek óta alkalmazzák, többek között fájdalom, szédülés és menstruációs panaszok kezelésére. Sőt, ahogy a cikk megjegyzik, a terápiát még Mohamed próféta is „legjobb gyógymódok" egyikeként említi.

Megoszlanak a vélemények

Bár a kezelést gyakran reklámozzák azzal, hogy méregteleníti a szervezetet, enyhíti az izomfájdalmakat, sőt segít a stressz és a szorongás kezelésében,

az orvosok véleménye megoszlik a köpölyözés hatékonyságát illetően.

Jelenleg ugyanis kevés tudományos bizonyíték van az előnyeire. 2023-ban egy tanulmány – amely értékelte a terápia hatásait a mozgásszervi és sportrehabilitációban – arra jutott, hogy bár a köpölyözés alacsony vagy közepes hatással jár a vizsgált szegmensekben, mégis hasznos lehet, mivel csökkenti a fájdalomszintet és javítja az érintett terület vérellátását.

A jelentésből kiderült, hogy a mellékhatások előfordulása nagyon alacsony: a leggyakoribb a testen hagyott nyomok, amelyek a kezelés után ugyanakkor akár hét napig is láthatóak maradnak.