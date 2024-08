Máris visszatérhet az NB I-be Dzsudzsákék elküldött edzője

Nyitókép: dvsc.hu

Ahogy azt a Mandiner is megírta, a labdarúgó NB I-ben szereplő Debreceni VSC hétfő késő este kirúgta Szrdjan Blagojevicset, a csapat vezetőedzőjét. Az Újpest elleni múlt pénteki 3–0-s vereség után a klub közös megegyezéssel szerződést bontott az 51 éves szerb szakemberrel. Az első osztályú bajnokság 6. fordulójában a ZTE elleni szombati bajnokin és a heti tréningeken megbízott edzőként Dombi Tibor irányította a csapatot. Közben pénteken már be is jelentették a Lokinál, hogy Máté Csaba lett Blagojevics utódja. Ám úgy tűnik, nem marad sokáig munka nélkül a délszláv szakember. A haon.hu információi szerint könnyen lehet, hogy a jelenleg Belgrádban tartózkodó edző hamarosan visszatér Magyarországra, ugyanis két NB I-es csapat is kinézte magának.

A lap úgy tudja, hogy az újonc Győr és a Zalaegerszeg kispadjára is Szrdjan Blagojevics a legesélyesebb jelölt,

ugyanakkor a cikkben hozzáteszik, hogy érdemes fenntartásokkal kezelni az információt – írja az Origo.