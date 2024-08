Nyitókép: Fradi.hu

„Három magyar csapat és szurkolóserege várta izgatottan a csütörtöki play-off mérkőzések visszavágóját, hiszen nem fordult még elő olyan a hazai futballtörténelemben, hogy három csapatnak is reális esélye lett volna a főtáblára kerülésre valamely átalakított nemzetközi kupasorozatban. A párosítások első találkozóján elért döntetlenek azonban ellentétes érzelmekkel párosultak a futballszeretők körében, hiszen a Paks és a Puskás Akadémia is esélyesebb ellenfél ellen szerepelt kiemelkedően idegenben, míg a Ferencváros hazai pályán nem tudta két vállra fektetni bosnyák ellenfelét. Az érzelmek a visszavágókat követően sem vettek váratlan fordulatot.

Mint az élet oly sok területén Magyarországon, a sportban sincs már középút. Ha nyersz, mindenki a vállán hordoz, a legjobbnak, akár nemzetközi kupagyőzelemre is esélyesnek titulál, ha veszítesz, alkalmatlan vagy a feladatra. Senkit sem érdekel az út, senki sem figyeli a célokat (ha vannak ilyenek), nem látja, nem is akarja látni a komplett képet, csupán pillanatnyi érzelmektől vezérelve korhol vagy ajnároz. Ezt láthattuk a nyári Európa-bajnokságot követően válogatottunkkal szemben, és ezt láthatjuk kupacsapataink keréknyomát vizsgálgatva is. A tanévkezdetet követően, az első felelet után megbuktatjuk, osztályismétlésre ítéljük a nebulót.

A Fradi találkozott pár évvel ezelőtti önmagával

A Ferencváros rosszul játszott. A Borac Banja Luka elleni mindkét mérkőzésén rosszul játszott. Szembefutott ugyanazzal a problémával, amellyel a zöld-fehérek korábbi ellenfelei vagy éppen a magyar válogatottal szemben felállók találkozhattak. Egy szervezetten védekező, a tempót lassító, az ellenfél játékát elrontani akaró, kevés hibával játszó csapatot kellett volna a minőségi különbségek által vezérelve, könnyedén két vállra fektetni. Azonban a „törpök” élete nem csak játék és mese. Ez akkor sem lenne egyszerű feladat, ha egy régóta a csapattal dolgozó edző huzamosabb ideje a keze alatt formálódó játékoskerettel vág neki a párharcnak. A startpisztoly eldördülése után szórakoztató, magabiztos győzelmet várni nem az adjuk meg neki az esélyt kategória.”