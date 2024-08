Knézy Jenő: Apu szerette a magyar futballt, azért volt kritikus vele szemben

A kis Knézy élsportoló volt, kosárlabdázott és többször is megesett, hogy az édesapa a fia mérkőzését közvetítette a televízióban. Nem akarta, de végül rábeszélték. „Három ilyen tévés meccs volt, de megnehezítettem a helyzetét, mert mindhármon viszonylag jól játszottam.

Tudom, hogy belül szétvetette a büszkeség, de nagyon vigyázott rá, hogy ebből semmit ne érezzen a tévénéző. Így fordult elő, hogy mikor dobtam egy hárompontosat, csak annyit mondott visszafogott stílusban: Knézy dob, hárompontos.”

Az apa után a fia is hosszú tévés karriert épített, a fiatalabb Knézy 1996-ban kezdte tévés pályafutását, lassan harminc éve ül a mikrofon mögött. Anno az édesapja biztatta, hogy vágjon bele. „Nagyon jól tudta, hogy az életem a sport. Akkor is büszke volt rám és szerintem most nagyon büszke lenne, hogy ilyen hosszú ideje szerepelek televíziósként” – mondja Knézy Jenő.