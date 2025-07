Méltó megemlékezést tartottak az ukrán nagykövetség előtt (GALÉRIA)

A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy Ukrajna budapesti nagykövetsége elé hívta péntek este 8 órára az embereket Bayer Zsolt. A Magyar Nemzet publicistája így fogalmazott: „kérem minden kollégámat, barátomat, harcostársamat, s minden jóérzésű magyart, hogy július 11-én, pénteken, este nyolc órára jöjjön Ukrajna budapesti nagykövetsége elé, gyújtsunk gyertyát a brutálisan meggyilkolt magyar testvéreink emlékére, a halott ukránok emlékére, és méltóságteljesen tiltakozzunk az embertelenség és a háború ellen.”

Több száz ember gyűlt össze az ukrán nagykövetség előtt, hogy a meggyilkolt Sebestyén Józsefre emlékezzenek – írja a Magyar Nemzet.

A megemlékezés egyperces néma főhajtással kezdődött az áldozatok előtt.

Rákay Philip arra kérte a jelenlévőket, hogy ismeretlenül is emlékezzenek Sebestyén Józsefre, aki az aljas globalista érdekek áldozata lett. Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője pedig úgy fogalmazott, hogy ebben a háborúban magyar embereknek semmi keresnivalója sincs. Arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyar Péter egy teljes napon át nem emlékezett meg a tragédiáról, és utána is a saját fotójával tette meg azt.

Bayer Zsolt azt tervezte, némán és méltóságteljesen töltik el ezt az estét, de amikor meglátta a tömeget eldöntötte: beszélni kell.

A publicista szerint minden háború borzalmas, embertelen, és teljesen értelmetlen.

Bayer Zsolt azt kérte az ukrán nagykövettől, hogy tolmácsolja: mi nem gyűlöljük az ukránokat. Hozzátette, az unió vezetői azt mondják, hogy Magyarország egy diktatúra, és nincs helye az unióban. „Ezek a vezetők akarják felvenni Ukrajnát az unióba, ahol mindennapos a kényszersorozás, és egy náci szervezet halállistát készít azokról, akik nem tetszenek nekik” – mondta Bayer Zsolt.

A beszédek után a több száz megemlékező elénekelte a himnuszt, majd mécseseket helyezett el a követség épülete előtt.