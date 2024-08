„Ki tudja, mi lesz négy év vagy nyolc év múlva!” – Éremre fel, fiúk! Vogel Somáék a bronzéremért szállnak harcba

Nyitókép: Mediaworks/Csudai Sándor

***

Ha az aranyat nem is, a Horvátország elleni vereség (8-9) után a bronzérmet még megszerezheti Magyarország a párizsi olimpia férfi vízilabda tornáján. 2021-ben sikerült feledtetni az elődöntő csalódottságát, akkor a csapat egy emberként az utolsó meccsét játszó, a második félidőben gólt sem kapó kapusért, Nagy Viktorért is küzdött. Le is győzte a spanyolokat. Szimbolikus, hogy ott és akkor Tokióban átvette a stafétabotot Vogel Soma, aki azon az olimpián – a covid-korszakban csökkentett játékoslétszám miatt – egy mecset leszámítva, a lelátón ücsörgött. Azóta többek között az ő zsenialitása – nem csupán hihetetlen ötméteres-ölő képessége – miatt világbajnok lett a nemzeti együttes 2023 nyarán, s a kezdeti botlodozás után eljutott a legjobb négy közé Párizsban.