Pólóháború Párizsban: a döntőbe jutásért harcol férfi vízilabda-válogatottunk

Nyitókép: Mandiner/P. Fülöp Gábor

***

Nem lesz égszakadás, földindulás, ha bármelyik csapat jut tovább. Két kiemelkedő pólónemzet küzd meg a vasárnapi döntőbe jutásért a hatalmas, több mint 15 ezer néző befogadására alkalmas La Défense Arénában. Mindkét csapatnak van elszámolni valója a másikkal: Magyarország a 2022-es, Splitben elvesztett Euróa-bajnoki finálé, Horvátország a 2021-es tokiói olimpián elbukott negyeddöntőért akar revansot venni. Két óriás centert bevető, összeszokott riválissal kell felvennie a harcot Varga Zsolt csapatának, s résen lenni Ivica Tucak váratlan húzásaira.

Horvátország 12 éve vár egy újabb olimpiai aranyéremre, döntőben 8 éve szerepelt. A 9-szeres győztes Magyarország 2021-ben kikapott a görögöktől az elődöntőben, legutóbb 2008-ban nyert elődöntőt, akkor aranyérmes is lett – Varga Dénessel a soraiban. A túloldalon az elnyűhetetlen balkezes, Maro Jokovics maradt meg hírmondónak a londoni győztesek közül.

1. negyed: jó kezdés, horvát válasz

Jokovics gyorsan megvillant: 7 méterről, jobbról lőtt Vogel Soma kapujának bal felső sarkába védhetetlenül, előkészítés nélkül – mintha zsinóron húzták volna (0-1). Az első támadásunk nekünk is eredményes volt, a monoklival játszó Jansik Szilárd öcizte be Bijacsnak Vámos feladását (1-1), jó védekezés, labdaszerzés után Vámos „Marci” is elsütötte a balost, 2-1 ide!

Az őshorvát Harkov kiállítása után lefordultunk, Fekete Gergő balról, közelről bezúdította a labdát, amit ezúttal is Vámos varázsolt oda, 3-1. Remek kezdés!

A mi együnkkel szemben már a harmadik emberelőnyüket kapták meg a horvátok, Loren Fatovics balról, jobb kézzel belőtte a rövid sarokba, 3-2. És ha ez nem lett volna elég, kontrát is fújnak a bírók. Angyal Dániel azonban tanári megelőző szereléssel semlegesítette a centert, Luka Loncsart. Így is összejött az egyenlítés a horvátoknak: Fatovics maradt megint üresen kapásszélen, ezúttal a hosszú sarokba lőtt a kiszolgáltatott helyzetben lévő Vogel mellett, 3-3.

A remekül bemozduló Fekete Gergő két emberrel a nyakán, kiszorított helyzetből nem tudta a kapuba passzírozni a labdát, a kapufát találta el közvetlen közelről.

2. negyed: