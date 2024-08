Itt van Gulyás Michelle olimpiai bajnok válasza arra a kérdésre, mihez kezd a párizsi döntő után

„Tudtam, hogy mentálisan kell nagyon erősnek lennem, és azt is, hogy a technikai számokra kell koncentrálnom, de magamhoz képest egyébként nem lőttem jól a döntőben.

Nagyon sok rossz dolog ért az olimpia előtt, és az, hogy így sikerült, fantasztikus, nagyon köszönöm az edzőimnek, a barátaimnak és a családomnak. Úgy tűnik, amikor nagyon mélyre kerülök, akkor fel tudom építeni magamat.

Ehhez az kellett, hogy olyan emberek vegyenek körül, akik mentálisan támogatnak, nélkülük nem ment volna. Magamnak is hálás vagyok, mert egy pillanatig nem kételkedtem önmagamban, úgy voltam vele, hogy ha ott lesz a lehetőség, akkor mindent kihozok belőle. Úgy látom, hogy sikerült” – mondta Gulyás Michelle az M4 Sportnak a verseny után. Az Origónak azt is elárulta, az utolsó lövészetnél érezte, hogy meglehet az olimpiai aranyérem, addig nem is gondolt bele.

Mihez kezd a bajnok az olimpia után?

Az UTE olimpiai bajnoka a jövőjét illetően azt mondta, egyelőre nem akar a következő időszakra tekinteni, most az ünneplés, a pihenés következik, és az, hogy ezt a pillanatot még jobban meg tudja osztani a családjával és a barátaival. Arra a kérdésre, hogy a folytatásban a civil szakmája, a rendőrségi nyomozói munkája előtérbe kerül-e, sejtelmesen, mosolyogva annyit felelt: