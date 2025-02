„Ugyanúgy edzek tovább, ugyanúgy meghalok minden edzésen” – a kétszeres olimpiai bronzérmes magyar fiatal a Mandinernek

Kijelenthető, hogy Fojt Sára életét jelentősen megváltoztatta, hogy 20 évesen két bronzéremmel debütált egy olimpián. Ez minden előzetes várakozást felülírt, ugye?

Természetesen! Már csak azért is, mert az ötkarikás újoncok felé nem volt konkrét elvárás az éremszerzés. Nagyon örülök, hogy sikerült mégis túlteljesíteni a várakozásokat, és igazolni: jó úton járunk. Személy szerint úgy voltam vele, hogy ha már több számban sikerült kivívnom az indulás jogát, egy érmet mindenképpen szeretnék hazahozni. A négyesben szerzett bronzérem, és az, hogy felállhattunk a dobogóra, akkora lendületet adott, hogy úgy éreztem: onnantól kezdve megállíthatatlanok leszünk, és minden lehetséges!

Miként élték át a páros finálé utáni pillanatokat? Nem mindennapi körülmények között, célfotó után, a németekkel holtversenyben lettek harmadikok 500 méteren, miközben ugyanebben a számban a Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra duó ezüstérmet szerzett.

Tulajdonképpen a mai napig nem tudom megfogalmazni, milyen érzések kavarogtak bennem, hiszen annyi mindent átéltünk hihetetlenül rövid idő alatt, hogy azt nem lehet szavakba önteni. Az eredményhirdetés alatt természetesen hatalmas volt bennünk a drukk, már csak azért is, mert éppen egy olimpián történt velünk meg mindez.

Miután kihirdették a végeredményt, hatalmas feszültség szabadult fel bennünk, és csak arra emlékszem, hogy úgy ugráltunk mindannyian a parton, mint a kisgyerekek.

Számomra természetesen ez volt az olimpia, de nyugodtan mondhatom, életem legfelejthetetlenebb pillanata. Azóta is azt mondom: akkora élménycunami volt ez az egész, hogy bármikor újraélném,

A sportágválasztás az ön esetében különösen érdekes lehet, hiszen semmiképpen sem nevezhető robosztus alkatnak. Miként jött az ötlet, hogy egy 8 éves, törékeny kislány éppen a kajakozást válassza?

Sokan még most sem értik, hogyan állt össze nálam ez a kettősség. Egy iskolai toborzás során ismerkedtem meg a kajakozással. Az első pillanatban annyira megfogott az edzők lelkesedése, és amilyen átéléssel beszéltek a sportágról, hogy már aznap le szerettem volna menni a kajak-kenu-telepre. Addig győzködtem anyáékat, hogy le is vittek. Az a délután úgy magával ragadott – a Kis-Duna, a természet közelsége –, hogy nem volt kérdés: kajakozni kezdek, és azóta is töretlen a szerelem a sportág iránt. Ráadásul abból a szempontból is szerencsém volt, hogy a nevelőedzőmnek, Molnár Gábornak én voltam az első tanítványa. Vele a mai napig tartom a kapcsolatot, sok mindenben kikérem a véleményét.

Van előnye is a törékeny alkatának?

Biztos vagyok benne, hogy igen. Sokat gondolkodtam azon, hogy milyen is egy ideális kajakos alkat, de nem nagyon jutottam dűlőre. Ott van például Csipes Tamara, aki nagyon sokszor akkora mint én; ő is hihetetlen gyors tud lenni a vízen, és én is jó úton haladok efelé.

Sorozatban jöttek is a sikerek, de a kezdetekben mi volt az álom? Mit szeretett volna elérni?

Azért jó a kérdés, mert a kajakozás bármennyire is szerelem volt első látásra, a kezdetei időkben sok minden mást is csináltam mellette: zeneiskolába jártam, és kislányként még fogalmam sem volt arról, hogy mivel is szeretnék hosszú távon foglalkozni. De ahogy jöttek a sikerek az utánpótlás-korosztályban, mindez azt igazolta: nem csak megtaláltam a helyem, hanem jó úton is járok, és egyre merészebb célokat is kitűzhetek magam elé. Rövid távon egyértelműen az olimpiai részvétel volt a legfontosabb, és hogy ott dobogón állhassak. Szívből örülök, hogy ez ilyen hamar össze is jött.

Remek csapat! Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra, Fojt Sára és Pupp Noémi egymás sikereinek is örültek a párizsi olimpián / Fotó: MTI/Kovács Tamás

Említettük már Csipes Tamarát mint a kajakcsapat vezéralakját. Neki mekkora szerepe van a sikerekben?

Taminak nagyon nagy érdeme van abban, hogy mi, négyen ennyire jól összekovácsolódtunk. Tapasztalt versenyzőként nyilván volt egy elképzelése arról, milyen szellemiségű csapatban tud igazán nagyot alkotni, ideálisan dolgozni. Próbált nekünk mindenben segíteni, csiszolni minket annak érdekében, hogy ütőképes csapattá váljunk, és erre természetesen mi vevők voltunk.

A sikerekhez nagyban hozzájárul az, hogy a pályán kívül is jóban vagyunk egymással. Mindenkinek könnyebb és egyszerűbb, hogy örülünk egymás sikereinek is.