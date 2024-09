A legsötétebb mélységekből jutottam fel újra a csúcsra! – Kiss Péter Pál paralimpiai bajnok kajakos a Mandinernek

A döntőben negyedik helyezést elért társa, Suba Róbert mesélte: őt kifejezetten megviselte, hogy a magyarországi, 35 fokos hőségből a 15-20 fokos párizsi őszbe érkeztek. Ezt ön miként vészelte át?

Én is féltem, hogy megfázom itt, folyt is az orrom, ráadásul a klíma is mindenhol működött, úgy hogy igen, elég sok volt a nehezítő körülmény... No, és a verseny alatt végig hátszélre készültünk, erre szembe fújt a szél, úgy hogy sosem az jön be, amire készülünk.

Minden nehézség legyőzve! A célba érkezés boldog pillanata Fotó: MPB/Szalmás Péter

Ez igaz a paralimpiát megelőző egy évére is, hiszen egy makacs sérülés miatt csupán az utolsó pillanatban harcolta ki a paralimpiai részvételt.

Valóban:

az elmúlt egy évem sokkal nehezebb volt, mint e döntőnek a megnyerése. Nagyon nagy mélységeket kellett megjárnom...

A brazíliai melegvízi edzőtábor még nagyon jól sikerült, azonban – nem sokkal a hazaérkezésónk után – egy kondiedzés közben részleges mellizom-szakadást szenvedtem, amiből nagyon nehezen tudtam kijönni, emiatt például a szegedi Európa- és világbajnokságot is kihagytam, amely már csak azért is nagyon megviselt, mert a családom 2019 után láthatott volna újra élőben versenyezni... Szerencsére most itt vannak, és a helyszínen tudtak drukkolni nekem!

Sulyok Tamás köztársasági elnök és Habsburg György nagykövet is önfeledten ünnepelt! Fotó: MPB/Szalmás Péter

Ráadásul az utolsó szalmaszálba úgy kapaszkodott bele, hogy a szétlövésben a legjobb barátját, Juhász Tamást kellett legyőznie a szétlövésben.

Fontos elmondani: Tomival tényleg nagyon jóban vagyunk, nem csak edzésen, hanem a hétköznapokon is együtt szoktunk lógni, nagyon sajnálom, hogy ő nem jutott ki Párizsba – de hát az élsport, már csak ilyen. Néha kegyetlen...