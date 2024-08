„Az eredményeimmel üzenek, soha nem szabad feladni!” – a paralimpia egyik aranyérem-esélyese, Kiss Péter Pál a Mandinernek

A betegség és a kórházi kezelés alatt magántnuló lettem, Budapestre, a Mexikói úti mozgásjavító általános iskolába már a negyedik osztályba kerültem. Itt kezdtem el úszni, három évig csak ezt csináltam, majd heti egyszer egy 25 méteres medencében a kajakozást is elkezdhettem. A vége felé már kezdtem unni, hiszen jól ment a tanulás, éppen ezért többre vágytam, az szerettem volna, hogy ne csak a sportról szóljon az életem. A lényeges változást a következő év jelentette, amikor már nyílt vízen is kipróbálhattam a kajakozást. Végül 2018 volt a döntő fordulat éve, amikor életem első versenyén elindulhattam. Ekkor már olyan formába kerültem, hogy 200 néteren 50 eleji időt mentem, amellyel sikerült egy harmadik helyezést elcsípnem. Edzőmmel együtt tudtuk, hogy ha erre komolyabban ráfekszünk, sokkal többet ki lehet hozni belőle. Első lépésként nem csak a tanév végéig, májusig edzettem, hanem a nagyokkal végigtoltam az egész nyarat, edzőtáborba is elmentem velük.

A duisburgi vb-arany csak „előétel” volt. Jöhet a fő fogás Párizsban! Fotó: MTI/Kovács Tamás

Ennek meg is lett az eredménye, hiszen a következő év, 2019 meghozta a nemzetközi áttörést.

16 éves koromra rendkívül sokat erősödtem, és a májusi Európa-bajnokságon rajthoz is állhattam, de igazából csak azért indultam el, hogy a nemzetközi minősítésem meglegyen. Ekkor még mindig vékony gyerek voltam, de jó nagy izomköteget sikerült magamra pakolni. Ezzel együtt csak azt kérdeztem magamtól: mit keresek én itt, a valóságos hegyomlások között? Ám a rengeteg munkának köszönhetően még ezév augusztusában valóban bekövetkezett az igazi áttörés: megnyertem a szegedi világbajnokságot, amely egyben kvalifikációt jelentett a tokiói paralimpiára is. Hazai közönség előtt óriási élmény volt az első helyen végezni! Számomra ez azért is nagy dolog volt, mert a

szüleim ekkor láttak először élőben versenyezni. Persze, tudták, hogy kajakozom, ám ekkor szembesültek először azzal, hogy milyen komoly és eredményes közegbe kerültem. Talán ekkor nyugodtak meg igazán, hogy a gyermekkori betegségem után mennyire pozitív fordulatot vett az életem.

Mondhatjuk azt, hogy a világjárvány miatti egy év halasztás még jól is jött önnek?