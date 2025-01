„Nem csupán a tehetségemre volt szükség” – paralimpiai bajnokunk vallomása a Mandinernek

A Mandiner elsőként számolt be arról, hogy komolyan veszélybe került a Tokióban KL1 kategóriában paralimpiai bajnok kajakos, Kiss Péter Pál párizsi indulása. Hosszasan elhúzódó mellizom-sérülés miatt edzeni is óvatosan tudott, majd barátját, Juhász Tamást kellett legyőznie a pótválogató-versenyen. Lapunknak most többek között arról beszélt, hogy a paralimpián tartott-e a probléma kiújulásától, egyáltalán egészséges volt-e.