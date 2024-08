Bosszúigazolás? – Kiejtette a Midtjylland a Fradit, erre a magyar csapat leszerződtette a játékosukat (VIDEÓ)

Ezek után természetesen úgy tűnhet, mintha a Fradi bosszúból igazolta volna le a játékost, de természetesen erről szó sincs, hiszen egy ideje már tárgyaltak vele a Ferencváros képviselői. A labdarúgó számára viszont nehéz lehetett az elmúlt két meccs, hiszen bár – nyilván nem véletlenül – a keretbe sem került be, ilyen helyzetben nem könnyű eldönteni kinek szurkoljon.

„Stefant már régebb óta ismerjük, most pedig olyan kedvező lehetőség nyílt, hogy sikerült megszereznünk őt. Egy nagyon megbízható belső védő, aki mindig képes hozni az elvárt szintet. Nagyon jó karakter, nagyon jó mentalitású, profi gondolkodású játékos, aki a csapat struktúrája szempontjából is fontos szerepet tud majd betölteni. Fontos, hogy fenntartsuk a konkurenciaharcot ezen a poszton. Bízunk benne, hogy már rövid távon meg tudja oldani ezt a feladatot” – értékelte az új igazolást Hajnal Tamás, a Ferencváros sportigazgatója.

A dán hátvéd Isaac Pappoe, Raul Gustavo, Kady Borges és Philippe Rommens érkezését követően a Fradi ötödik új igazolása idény nyáron.

De nézzük, mit érdemes tudni a Fradi újoncáról? A védelem közepén bevethető, 187 centiméter magas Stefan Gartenmann 1997. február 2-án született a dániai Roskildében.

Szülővárosában kezdett el futballozni, majd 2013-ban a Heerenveenhez került, amelyet 2017-ig erősített, a felnőtt csapatban nem lépett pályára, viszont az U21-es csapattal kétszeres holland bajnok volt. Ezután szerződtette a dán Sønderjyske, amelynek színeiben 174 mérkőzésen 10 gólt szerzett, a 2019/20-as szezonban pedig megnyerte a csapattal a Dán Kupát. Gartenmann végig játszotta a jelenleg másodosztályú Aalborg BK ellen 2-0-ra megnyert finálét.

A hátvéd 2022-ben igazolt az FC Midtjyllandhoz, amelyben összesen 38 tétmérkőzésen szerepelt, és négy gólt szerzett. A 2023/24-es idényt a skót élvonalban, a négyszeres bajnoki aranyérmes, KEK- és Európai Szuperkupa-győztes Aberdeenben töltötte kölcsönben, 45 meccsen 3 gólja volt.

Gartenmann végig pályán volt a Skót Ligakupa-döntőben is, amelyet az Aberdeen 1-0-ra vesztett el a Rangers ellen, így végül ezüstérmet kapott. Korábban az U16-os, az U17-es, az U19-es, az U20-as és az U21-es dán válogatottban is pályára lépett, összesen nyolc gólt szerzett. A 187 centiméter magas jobblábas labdarúgó középen és a jobb oldali hátvédként is megállja a helyét. Értéke a Transfermarkt szerint jelenleg 700 ezer euró. A Ferencávrosban valószínűleg cserejátékosként számolnak vele.