Csak döntetlenre futotta, továbbra is álom marad a Fradinak a Bajnokok Ligája

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Nehéz, de azért nem reménytelen helyzetből várta a Ferencváros labdarúgócsapata a Midtjylland elleni keddi hazai visszavágót a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában. A dán bajnok hazai pályán 2–0-ra verte meg a Fradit, így bizakodva várta a budapesti meccset, de azért nem bízták el magukat a futballistái. A Midtjylland honlapjukon megjelent cikkben öt kulcsmomentumot említettek, amire a továbbjutás szempontjából nagyon figyelniük kellett. Ezek címszavakban a következőek voltak: a kezdeti nyomás leküzdése; az egy az egy elleni párharcok a széleken; a védekezés szilárdsága megfelelő támadójátékkal; fókuszban a pontrúgások; valamint a várható budapesti nagy meleg kezelése.

Nos, az utóbbi tényleg szokatlan lehetett az északiaknak, a meccs kezdésekor, este 8 órakor is még 30 fok volt a magyar fővárosban (a magyarok edzője, Pascal Jansen persze ezúttal is kardigánban ült le a kispadra). A nagyobb gondot azonban nem ez, hanem az első kulcsmomentum jelentette a dánoknak. A Fradi ugyanis nagyon megnyomta a meccs elejét, főleg a vendégkapunál járt a labda, s a 17. percben megszerezte a vezetést az FTC.

Egy beadás után Ibrahim Cissé fejesét elsőre még nagy bravúrral kivédte Ólaffson, de a kipattanót három méterről, jobbal az üres kapuba, a jobb alsóba passzolta a zöld-fehérek védője (1–0).

Jól kezdett a Ferencváros, és a hazai drukkerek joggal bízhattak a hasonló folytatásban. A gól után pár perccel is lendületben maradtak a hazaiak, például Abu Fani lapos lövése épphogy elkerülte a jobb alsó sarkot. A vendégek másodpercekig sem tudták megtartani a labdát. Több mint fél órának kellett eltelnie mire a Midtjylland magához tért, és vezetett néhány veszélyesebb támadást. Ekkor már Dibusz Dénesnek is volt dolga, de a magyar kapus ezúttal is remekül védett. Amikor meg már Dibusz sem tudott úgy megnyújtózkodni, hogy hárítson, akkor Cissé mentett fejjel a játékrész hosszabbításában. Az első félidő utolsó tíz perce egyértelműen a dánoké volt, de egyenlíteni szerencsére nem tudtak.