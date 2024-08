„A nevekből és a tradícióból nem lehet megélni!” – komoly figyelmeztetést kapott a Fradi

Ami a Paks meccsét illeti: Bognár György a cseh rivális elleni találkozó előtt abban bízott: olyan eredményt érnek el, amely reális esélyt ad a továbbjutásra. Általában sokgólos meccseket játszanak, tetszik a bátorságuk és hogy mernek kockáztatni, ezért élvezhető futballt láthatunk tőlük, amely eredménnyel is párosul.

A Puskás Akadémia Fiorentina elleni idegenbeli bravúrja az élő példa arra, hogy nevekből és a tradícióból nem lehet megélni. Mivel Hornyák Zsolt együttese a bajnokságban is jól szerepel, a felcsútiak önbizalommal telve utaztak Firenzébe, ahol egy nagyon komoly eredményt értek el. De ahogy a Fradi továbbra is esélyesebb a Borac Banja Luka elleni párharcban, így ebben a párosításban is a Firoentina maradt a favorit...

A válogatott Nagy Zsolt és a Puskás Akadémia komoly akadályt jelentett a kétszeres Konferecialiga-döntős Fiorentinának Fotó: pafc.hu

Gellei Imre, korábbi szövetségi kapitány, a Ferencváros és a Paks ex-vezetőedzője: Az FTC igencsak halovány teljesítményt nyújtott

Úgy gondoltam, a Ferencváros könnyebb mérkőzést játszik majd, hiszen minden jel arra mutatott, hogy a Borac elleni mérkőzés nyerhető lesz. Ehhez képest az FTC igencsak halovány teljesítményt nyújtott, az idegenbeli sikerhez sokkal jobb egyéni és csapatteljesítményre lesz szükség.