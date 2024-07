Burgi bratyesz kalandjai az észbontókkal – megszólaltattuk a fogadásicsalás-sorozat most szabadult egyik főszereplőjét!

Folyton tippeket kértek tőle

A Mandinernek elárulta, a fél ötös kelés volt a legrosszabb ezalatt a négy hónap során. Egy idő után hozzászokik az ember, de nem könnyen, és megszeretni nem lehet. A másik, ami egy idő után kicsit zavaró volt, hogy folyton tippeket kértek tőle a többiek az Eb-meccsekre. A rabok ugyanis kapnak heti 80 percet telefonálásra, ilyenkor egy előre megadott számot – valamelyik rokont – hívhatnak csak fel, bizonyára ekkor akarták megmondani a tutit a kintieknek.

„Nem én vagyok az orákulum, honnan tudnám, mi lesz a végeredmény? Persze tippjeim, érzéseim vannak, de azért ez nem így megy. Másban szívesen segítettem, de ebben nem tudtam, s nem is akartam” – mondta a volt labdarúgó, aki azt is elárulta, hogy

a munkájáért havi 35-40 ezer forint között kapott a levonások után. Ezt a pénzt szerdánként elkölthette a kantinban,

ami jól is jött, mert a benti koszt azért könnyen felejthető volt.

A szabadulása után többen is hívták Balatonfüredről, játékosai, vezetők, akikkel legutóbb dolgozott. Szeretne visszatérni a futballba, de egyelőre nem lehet, a Kúria ugyanis mellékbüntetésként 10 évre eltiltottak a labdarúgással kapcsolatos összes tevékenységtől is. „Elvették tőlem, ami a családom után a legfontosabb számomra” – nyilatkozta még tavaly a Mandinernek. Az ügy egyik koronatanúja, L. Kolos játékvezető azt állította, hogy két edzőmérkőzés végeredménye manipulálása során is telefonon kellett a meccsek alatt kapcsolatban állnia Borgulyával. A bíró ugyanakkor a vallomásában azt is elismerte: nem is volt nála telefon, soha nem beszéltek, nem is ismerik egymást, de még csak nem is találkoztak soha. Ezek után ítélték el egy évre a szakembert, míg a játékvezető megúszta, ma is vígan vezethet, semmilyen büntetést nem kapott.