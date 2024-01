Ekkor kell börtönbe vonulnom! – a korábbi NB I-es labdarúgó a Mandinernek

Kijött a bevonulóparancs, melynek értelmében – társaimmal, Kenesei Zoltánnal, Lázár Mátyással és Schultz Lászlóval együtt – február végén kell elkezdeni letölteni a büntetésünket. Mivel ők több időt töltöttek előzetesben, nekik csak pár hónapot, illetve 40 napot kell rács mögött tölteniük, az én alapbüntetésem viszont egy év.

Első hallásra kissé nagy a különbség az időtartamok között...

Nem annyira vészes a helyzet. Mivel előzetesben én négy hónapot töltöttem el, alapjáraton 8 hónapot kell börtönben lennem, és nagyon bízom abban, hogy jó magaviselet esetén a végső büntetésem csupán öt hónapra csökken. A behívóm szerint február 26-án 10 órakor kell jelentkeznem a baracskai büntetés-végrehajtási intézetben, de

minden követ megmozgatok azért, hogy (bármilyen furcsán hangzik), minél előbb rács mögé kerüljek,

ugyanis szeretnék már túllenni az egészen, és tiszta lappal egy új életet kezdeni!

Ha jól tudom, abból a szempontból mégis kedvezőbb helyzetben van, hogy társaival ellentétben nem fegyház-, hanem „csupán” börtönbüntetést kapott...

Mindenképpen! Hiszen én a börtön területén belül bármikor szabadon mozoghatok, konditerembe járhatok, többet telefonálhatok és több kapcsolattartót is megnevezhetek. Ezzel ellentétben viszont a fegyházban csupán napi egy óra (!) séta engedélyezett, ezen kívül végig a zárkában kell tartózkodniuk, és kevesebb kontaktjuk is lehet a külvilággal. De tudja, mi jutott először eszembe, amikor meghallottam, hogy Baracskán kell letöltenem a börtönbüntetésemet?

Borgulya István (elöl) játékoskorában is jól ismerte a cseleket

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Kíváncsian hallgatom...

Amikor a Budapest Honvéd vezetőedzője voltam, kétszer is jártunk Baracskán, amolyan bemutató mérkőzésen. Most változott a helyzet, hiszen a rács túloldalára kerültem, és a börtön csapatát erősítem.

Ám ezt az egészet nem szomorúan, hanem jó kedvvel próbálom túlélni. Úgy fogom fel, hogy egy öt hónapos edzőtáborba költöztem be

vagy akad egy másik verzió is: annyira jól szerepeltem az NB III-as Balatonfüreddel, hogy egy évre szerződtetett a brazil Botafogo. De az a variáció is eszembe jutott, hogy kipróbálom a menedzserkedést, és kezdésként olyan helyre jutottam el, ahová még egyetlen játékosmegfigyelő sem...

Tényleg irigylésre méltó a jó kedve. A börtön előtti utolsó karácsony sem telt szomorúan?

Dehogyis! Tudja, mi egy összetartó család vagyunk, éppen ezért csak az egyik szemünk sírt, a másik azért nevetett. Pozitívan fogtuk fel a történteket, hiszen az első fokú ítélet során még négyéves börtönbüntetést kaptam, ezt csökkentette a Kúria egy évre, amelyből reményeink szerint csupán öt hónapot kell majd távol töltenem a családtól.

De az azért fáj, hogy 13 évet elvettek az életemből.

Semmi konkrétumot nem bizonyítottak rám, és többek között azért is húzódott ennyi ideig az ítélethozatal, mert a tárgyalások során egyszer a bírót váltották le, kétszer pedig ülnökcsere történt. Erről miért mi tehetünk?! Összehasonlításképpen: az olaszországi tárgyalás (amely során felfüggesztett börtönbüntetést kaptam), csupán 15 percig tartott. S azt is elmondtam már korábban, hogy míg az ügy során meggyanúsított edzőkollégáim közül mindannyian visszatérhettek már a kispadra, engem mellékbüntetésként a labdarúgástól való összes tevékenységtől 10 évre tiltottak el. S ez még akkor is iszonyúan hosszú idő, ha ebből már három és fél évet letöltöttem...

Nyitókép Fotó: MTI/Illyés Tibor (archív)