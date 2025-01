Egyelőre élvezi a szabadságot az eltiltott magyar fociedző

Sok barát segítene rajta

Az új évvel új életet is kezdett a pro-licences edző, bár egészen pontosan még nem tudja, hogy mihez fog. A legjobban az fáj neki, hogy a börtönbüntetés mellett tíz évre eltiltották Magyarországon a labdarúgással kapcsolatos összes tevékenységtől, így egyelőre nem tudja folytatni azt, amihez a legjobban ért: az edzősködést. Még azt sem zárja ki, hogy az igazáért akár Strasbourgig, az Európai Unió Bíróságára is elmegy, hogy enyhítsék ezt a büntetést.

„Ám ez még odébb lesz, ennek jobban utána kell járni, addig is kell csinálnom valamit. Szerencsére több vállalkozó barátom is felajánlotta már, hogy dolgozhatok náluk.

De azon még nem gondolkodtam, hogy mihez lenne kedvem. Nekem a futball volt az életem, abban éltem és dolgoztam mindig is. És talán nem is csináltam olyan rosszul: a balatonfüredi vezetők közül például többen is meglátogattak a házi őrizetem alatt. Hozzájuk bármikor visszamehetnék, ha nem lenne ez az eltiltás. Mivel nem a Magyar Labdarúgó-szövetség, és nem is a nemzetközi fociszövetség tiltott el, így külföldön vállalhatnék munkát. Még az sem kizárt, hogy valahol a közelben, valamelyik szomszédos országban dolgozom majd, a papírom megvan hozzá” – vázolta fel a lehetőségeit Borgulya.