Atlétikai világdöntőt rendez Budapest 2026-ban – Sebastian Coe nyilatkozott a Mandinernek

Új lebonyolítás és díjazás

A Világdöntő egy teljesen új formátumú megméretés lesz, mivel a világranglista alapján csak a legjobb sportolók fognak részt venni rajta, nemzetiségtől függetlenül. Az biztos, hogy a futószámokban a legjobb tizenhat versenyző lesz érdekelt, akik egy elődöntő, majd egy döntő keretein belül versenyeznek az aranyéremért. A többi szám lebonyolítása még kérdéses, azonban az borítékolható, hogy a sportág ezen ágaiban kizárólag döntő lesz, tehát tizenhat helyett csak a nyolc legjobb sportoló fog tudni elindulni rajtuk. A Világdöntőre – mely a világbajnoksághoz hasonlóan két évente kerül majd megrendezésre – 70 országból várnak nem kevesebb, mint 400 sportolót.

A Világdöntő hatalmas innováció az összdíjazás szempontjából is, ugyanis 10 millió dollárt osztanak majd szét a versenyzők között. Minden győztesnek 150 ezer dollár fogja ütni a markát. Az első számú olimpiai sportág versenyein korábban soha nem volt még ilyen magas díjazás.

Bizalom

Schmidt Ádám a hétfői sajtótájékoztatón elmondta, hogy a 2026-os Világdöntő a tavalyi világbajnokság után egy újabb történelmi esemény, ráadásul a labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőjét is Budapesten rendezik majd abban az évben. Hozzátette, hogy rendkívül jó a viszony a Magyar Atlétikai Szövetség és az Atlétikai Világszövetség között, így a bizalomnak köszönhető az, hogy Magyarország ennyi és ilyen rangos nemzetközi sporteseményt tud rendezni.

Budapesti olimpia?

Sebastian Coe, a WA elnöke azzal kezdte, hogy Budapest egy fantasztikus város, megemlítette, hogy szinte már második otthonának tekinti, illetve többször kiemelte, hogy a 2023-as atlétikai világbajnokság volt valaha a legjobb, amely után szinte egyértelmű volt, hogy a magyar fővárosban rendezik meg az első Világdöntőt, annak ellenére, hogy több országgal és várossal is egyeztettek. A kétszeres olimpiai bajnok sportvezető, aki egyben a Brit Olimpiai Bizottság tagja is, tavaly azt mondta, Budapest készen áll rá, hogy olimpiát rendezzen, amit most újra megerősített.