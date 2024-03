Még mindig a magyarországi vébé lázában ég a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke

Még mindig megvannak az utóhatásai a 2023-as atlétikai-világbajnokságnak, amelyet a magyar fővárosban rendeztek. Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke a glasgow-i fedettpályás világbajnokság zárónapján az M4 Sportnak elmondta, elégedettek az esemény szervezésével, szerinte ez volt minden idők egyik legjobb fedettpályás vb-je, ahogyan a tavalyi, budapesti szabadtéri vb is nagyon magas színvonalú volt.

„Az összes szervezőbizottságnak elmondtam, amelyik készül valamire, hogy

Budapestet ne úgy nézzék, mint egyszeri alkalmat. Mostantól az az alap, az a sztenderd, amit minden egyes versenytől szeretnénk.

Ne legyenek üres székek, legyen szenvedélyes, hangos közönség és városok, amelyek nagyon jól felépítettek reklám szempontjából, ráadásul akarnak is minket ott. Budapest nagyon magasra tette a lécet” – fogalmazott a szövetség elnöke.

Számunkra persze különösen kedves volt ez a világesemény. Magyar bronzérem, lánykérés a célban, ünneplések, megosztott aranyérem, egy nagy bukás és a dicsőséges visszatérés – csodálatos történeteket láthattunk a Magyarország által augusztus 19-e és 27-e között rendezett vb-n.

A bronzérmes Halász Bence a férfi kalapácsvetés döntője után a budapesti atlétikai világbajnokságon a Nemzeti Atlétikai Központban 2023. augusztus 20-án. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A magyar szíveknek nyilván a hazai sikerek jelentették a legkedvesebb pillanatokat. Nagy volt a nyomás Halász Bencén, hiszen világbajnokságot megelőzően egyértelmű éremesélyesként volt elkönyvelve. A döntőben látszott, hogy nagyon koncentrál a kalapácsvető. A 80, 82 méteres dobás 10 centiméterrel maradt el egyéni legjobbjától, amit egyébként az ötödik körben 81,02-vel meg is döntött volna, ha a lengyelek panaszára a bíró nem érvényteleníti a kísérletet. Bár úgy tűnt, az aranyérem is meglehet, végül a 21 éves kanadai rivális, Ethan Katzberg és a lengyel Wojciech Nowicki megelőzte. Ez azonban semmit nem von le az elképesztő teljesítmény és az ezért járó bronzérem értékéből, és ez a stadionban és a díjátadón is érződött, hiszen a közönség óriási ünneplésben részesítette a magyar atlétát.