Sajátjaival mosta fel a padlót a portugál edző a grúzok elleni fiaskó után

A portugál válogatottnál már a kerethirdetést is gyengének érezte Joao Janeiro– aki korábban a Szeged, a Kisvárda és a Debrecen vezetőedzője is volt – , a magyar csapatoknál is megforduló vezetőedző, aki hazája nemzeti csapatával szemben erős kritikát fogalmazott meg. A szakember egyébként legalább a nyolcaddöntőbe várta a magyarokat – olvasható a Nemzeti Sport interjújában.

„Nem sokon múlt, hogy Portugália és Magyarország sorozatban a harmadik Európa-bajnokságon is összemérje erejét. Hogyan ítéli meg a két válogatott szereplését a németországi tornán?” – kérdezte a riporter.

Ami a magyart illeti, muszáj azzal kezdenem, hogy csalódás a kiesése Magyarországon minden feltétel adva van ahhoz, hogy eredményes válogatottat építsenek,

és az elmúlt időszakban meg is mutatkozott a fejlődés. És nemcsak arról beszélek, hogy jó játékosok alkotják a keretet, hanem arról, hogy a kluboknál és a szövetségnél, Telkiben a legmagasabb szintű és a legkorszerűbb létesítmények, eszközök állnak rendelkezésre.

A valóság azonban az, hogy az Eb viszonylag rövid torna, amelyen ha vereséggel kezd egy csapat, nehéz talpra állnia, így hiába jelenthetjük ki, hogy a magyar válogatott kerete legalább nyolcvan százalékban olyan jó, mint a legjobbaké, egy-egy eredmény óriási hatással van a szereplésre” – mondta szakember.

„Látott egyébként konkrétan olyan pontot a magyar válogatott játékában, amelyet máshogy szervezett volna meg?” – érkezett az újabb kérdés.

Nem vagyok biztos benne, hogy az ötvédős rendszer a legjobb megoldás a magyar csapatnak, túlságosan kockázatkerülőnek érzem, pláne olyan helyzetben, amikor a csapat húzóerejét a támadók jelentik. Én az offenzív futballban hiszek

– de figyelem, nem a kamikazéban! –, ráadásul egy-egy Európa-bajnokságon gyakorlatilag csak ki-ki meccseket játszanak a felek, és az jár jól, aki hideg fejjel érkezik meg az ellenfél kapuja elé, ehhez viszont rutinszerűen kell a támadófutballt játszani" – mondta az edző.

Joao Janeiro: Szégyen, amit Portugália művelt a grúzok ellen

„Ha már Grúziát említi, térjünk is rá a portugál válogatottra: mi történt Gelsenkirchenben, a kettő nullára elveszített harmadik csoportmérkőzésen?” – tette fel a kérdést a riporter.

Nyugodtan írja le: szégyen, amit Portugália művelt a grúzok ellen, és egyébként nemcsak Gelsenkirchenben játszott kiábrándítóan, hanem már a csehek elleni nyitó meccsen is. Ha a magyaroknál azt mondtam, az ötvédős rendszer túlságosan kockázatkerülő, mit mondjak Portugáliára?!

A csehek és a grúzok ellen így állt fel a támadásra született csapat – csodálkozunk, hogy csak szenvedtek a játékosok a pályán?

Nem feltétlenül az ötvédős rendszerrel van a baj, hanem azzal, hogy Roberto Martínez szövetségi kapitány olyan játékosokat akar rávenni erre a taktikára, akik klubszinten teljesen máshoz vannak hozzászokva.

A gelsenkir­cheni kezdőcsapatból egyedül Goncalo Inácio játszik időnként hasonló felállásban, de ő is csak akkor, ha a Sporting éppen védekezésre kényszerül” – fogalmazott a szakember.