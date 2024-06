Ronaldóék könnyedén verték a törököket és jutottak a nyolcaddöntőbe – Portugália-Törökország 3-0

Nyitókép: Bernd Thissen / AFP

A vártnál egyértelműbb győzelmet aratott aPortugália Törökország felett a németországi labdarúgó Európa-bajnokság csoportmeccseinek 2. fordulójában Dortmundban.

A BVB stadionjában játszott meccsen óriási volt a hangulat, a portugál szurkolók is kitettek magukért, de jóval kevesebben voltak, mint a törökök.

Utóbbiak valódi mini-Isztanbult ígértek a meccsre, és ezt komolyan is vették, a lelátót ellepték a török zászlók, és a szurkolók óriási hangerővel biztatták válogatottjukat. A csapat pedig lelkesen támadott is, nem álltak be védekezni a Cristiano Ronaldóval Bernardo Silvával, Rafael Leaóval és Brudo Fernandessel kezdő, elképesztően erős portugál csapat ellen. Valódi veszélyt azonban csak egyszer-egyszer tudtak okozni.

A portugálok nagyo türelmesen játszottak, megvárták, míg a török védelem hibát követ el – és ez meg is történt a 22. percben, amikor egy bal oldalról begurított labda egy védő lábáról elpattanva Ronaldót még kikerülte, tökéletesen „lábra jött” a mögötte érkező Bernardo Silvának, aki kab 15 méterről a kapu bal oldalába tekert. (1-0)

Pár perccel később a törökök összehozták az Eb legnagyobb öngólját – egy Ronaldónak szánt indítást Akaydin fülelt le, és úgy volt vele, hogy a biztonság kedvéért saját kapusának passzol, ám nem nézett fel, és a kapujából közben elinduló Bayindir mellett az üres kapuba gurította a labdát. (2-0). A törökök kénytelenek voltak jobban kinyílni az egyenlítés érdekében, de ez sem segített.