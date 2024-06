„Meccsnap” – focilázban él Magyarország, Marco Rossi már hangol az esti mérkőzésre

„Indul az utazás!”

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is javában készül a délutáni összecsapásra.

Pénteken egy olyan fotót tett közzé, melyen a gyermekeivel látható a meggypiros szurkolói mezben.

Szombat reggel pedig a repülőtérről jelentkezett be. Bejegyzéséhez kísérőszövegként azt írta:

Indul az utazás… Hajrá, Magyarország!”

Bohár Dániel, a Megafon munkatársa is a helyszínen szurkol a magyar csapatnak. Erről több bejegyzést is közzétett közösségi oldalán.

Ahogy arról pedig korábban is beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök is focilázban ég. A kormányfő pénteken az MTVA-ból jelentkezett be, egy 6-o s mezt viselő TV Macival.

A képhez kísérőszövegként azt írta: