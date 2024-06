Akkor és most – ezúttal ki lesz a főkolompos a németországi Európa-bajnokságon?

A második német földön rendezett Eb helyszínei kombinálják az eddigi tornákét: tíz város fogadja a csapatokat, Hannover, Kaiserslautern és Nürnberg ezúttal nem rendez mérkőzést, Düsseldorf azonban az 1988-as felálláshoz hasonlóan ismét.

Mi várható idén?

Az elmúlt két Európa-bajnoksághoz hasonlóan ezúttal is 24 nemzeti válogatott méri össze az erejét – az Eb-csapatok tehát megháromszorozódtak 1988-hoz képest, az állandóságot a rendező mellett Spanyolország, Olaszország, Anglia, Dánia és Hollandia képviseli, miközben egy olyan újonc is helyet követelt magának a mezőnyben, amely korábban még nem járt Európa-bajnokságon. Az egyetlen ilyen „kiscsapat” Georgia, Willy Sagnol együttese most először szagolhat bele a páratlan atmoszférába.

Hogy várható-e meglepetés vagy a hagyományos nagyhatalmak közül diadalmaskodik-e valamelyik, az nagy kérdés,

a szakértők és az egyre divatosabb mesterséges intelligencia által irányított szuperszámítógépek azonban már megválaszolták a sokakat érdeklő kérdést. Úgy tartják, öt topfavorit vág neki a tornának, a feltámadó házigazda németek mellett a szupersztároktól hemzsegő Anglia, Franciaország, Portugália és Spanyolország esélyes a végső győzelemre. A sötét lovak között viszont ott vannak a belgák, a címvédő olaszok, a dánok és az 1988-as győztes hollandok is. És akkor még Marco Rossi tanítványairól nem is beszéltünk...