Kiderült, szakít-e egymással a Kozák Danuta-Csipes Tamara páros a botrány hatására

Az ügy egyik pikantériája, hogy Csipes Ferenc lánya az a Csipes Tamara, aki Kozák Danutával többször is együtt versenyzett párosban és négyesben is. A páros nyert világbajnokságot, és olimpiai bronzérmet is (Tokióban), és együtt kezdte meg a felkészülést a párizsi olimpiára, ahol párosban és a női kajaknégyesben is közösen terveztek indulni.

Ezek után természetesen jogosan foglalkoztatja közvéleményt az a kérdés, hogy milyen hatással lehet a napokban eszkalálódott konfliktus az olimpiai felkészülésre, és együtt maradnak-e a versenyzők a párizsi játékokig.

Csipes Tamara eddig nem nyilatkozott csapattársa és édesapja konfliktusának ügyében.

Kozák Danuta bejegyzésében van egy érdekes félmondat, amely versenyzőtársára vonatkozik. „Csipes Ferenc kb 3 hete bomlasztja és idegeli a tájékoztatót megnyert csapathajók versenyzőit, beleértve a sajátjait és a saját lányát is” – fogalmazott a sportoló.

Mindez persze nem egyértelűsíti, hogy Csipes Tamara milyen viszonyban van az apjával, és milyen módon befolyásolta mindez Kozákkal való szakmai és emberi viszonyát.

A Magyar Nemzet hétfői cikkében azt írja, értesüléseik szerint Kozák Danuta és Csipes Tamara útjai nem váőltak el, a páros úgy tervezi, hogy együtt indulnak el a válogatóversenyen és a párizsi olimpián. A lap szerint ugyanakkor az olimpiai felkészülés utolsó szakaszában Csipes Ferenc a szakértelme szinte nélkülözhetetlen, ráadásul ő felel a női kajaknégyes felkészüléséért, ezért a Magyar Kajak-Kenu Szövetség „olyan kompromisszumos megoldáson dolgozik, miszerint egyfelől feloldják az edző felfüggesztését, másfelől viszont biztosítékot akarnak, hogy a múlt heti incidens ne ismétlődhessen meg”.

Hogy ez mit jelent a konfliktus, és az edzőt ért vádak kivizsgálása tekintetében, azt egyelőre nem tudni.