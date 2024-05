Előkerült egy régi ügy, 12 éve már elhagyta Csipes Ferencet Kozák Danuta

„Csipes Ferenc kb 3 hete bomlasztja és idegeli a tájékoztatót megnyert csapathajók versenyzőit, beleértve a sajátjait és a saját lányát is”

– írja Kozák Danuta a korábbi olimpiai- és világbajnok, a két évtizede elismert edzőként dolgozó tréner kapcsán. A nőknél három tokiói bajnok, Kozák, Csipes Tamara (az edző lánya) és Hadvina Dóra nyert a május eleji első hazai megméretésen Gazsó Alida Dórával kiegészülve. Kozák Danuta bejelentette: nem hajlandó a továbbiakban együtt dolgozni Csipes Ferenccel, egyúttal követelte az ügy széles körű kivizsgálását, amikor masszírozás közben az edző részegen beszólogatott neki.

Kozák bejegyzése után a Magyar Kajak-Kenu Szövetség közleményt adott ki, amelyben drasztikus lépésről számolt be, sportfegyelmi eljárást indít Csipes Ferenc ellen, ezzel egyidejűleg az eljárás lezárásáig ideiglenesen felfüggeszti az edzői tevékenység alól! Megdöbbenéssel fogadta a hírt, és közös nyilatkozatot adott ki a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága és a Magyar Olimpiai Bizottság is, melyből kiderül, a magyar sportirányítás és a MOB is elítéli a megfélemlítésnek minden formáját.

A történethez tartozik, hogy Kozák-Csipes vita nem új keletű. Még 2012 novemberében jelentette be a kajakos, hogy távozik a Budapesti Honvédtól, mivel klubja nem támogatta az edzőváltással kapcsolatos elképzeléseit. 2013 januárjában az Újpesti TE-hez igazolt, ahol párjával, Somogyi Bélával kezdte meg a felkészülést. Danutának tehát már akkor is Csipessel volt baja.

A mesteredző évek óta nem nyilatkozik a sajtónak. A 2012-es váltás okán akkor még elmondta a véleményét a Nemzeti Sportnak.

„Megértem Dana döntését, hiszen ha Bécóval, a vőlegényével ugyanilyen szinten tud kajakozni, egy versennyel kétszer annyit tud behozni a családi kasszába, mint eddig. Ha ez megjátszható, miért ne tennék meg? Úgy vélem, erről a rendszerről szinte mindennap kiderül, hogy mennyire rossz. Ez csütörtökön is bebizonyosodott, amikor Dana elhagyta azt az egyesületet, amelynél elérte, megalapozta londoni győzelmeit” – mondta a sportnapilapnak Csipes Ferenc. Az edző pikírten hozzátette, javasolni fogja Kovács Katalinnak, Szabó Gabriellának és a lányának, Csipes Tamarának, hogy jelöljék meg edzőként a kedvesüket. Így szövetségi pénzen együtt utazhatnak párjukkal az edzőtáborba, ráadásul a Gerevich-alapítványtól pénzt kapnának, és minden egyes nemzetközi győzelemért duplán csengene a családi kasszába a pénz.

„Vicc az egész! Könyörgöm, vegyük már észre, hogy hibás a rendszer, és állítsuk le ezeket a folyamatokat, mert egyre rosszabb lesz a helyzet!” – tette hozzá Csipes. Nem lett rosszabb, sőt, Kozák Danuta 2016-ban Rio de Janeiróban három aranyérmet, 2021-ben Tokióban egy arany- és egy bronzérmet szerzett.

Az edző szavaira akkor reagált az olimpikon is.

„Sajnálom, hogy Csipes Ferenc félreismert. Nem az az ember vagyok, aki otthon egy számológéppel az ölében üldögél, és azt kalkulálja, hogyan jön ki jobban a család.

Az a gond a rendszerrel, hogy ha valaki meghoz egy döntést az életében, a háttérben mindenki pénzt vizionál. Az emberi értékek és indokok semmit sem számítanak. A párommal mi ezt az új felállást úgy vállaltuk el, hogy tudjuk, lesznek tételek, amelyeket saját költségen kell megoldanunk. Bécó nem fog olyan pénzhez jutni, amelyet ne a közös eredményeink után venne fel. Aki ismer, tudja, mit miért teszek, tudja, hogy nem a pénz motivál. A többieknek pedig nem akarok egyenként magyarázkodni. Nem érzem, hogy bármiért mosakodnom kellene” – nyilatkozta 2012-ben az üggyel kapcsolatban Kozák Danuta.