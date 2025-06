Megdöbbentő: a közalkalmazotti szakszervet is a Pride-on való részvételre buzdít

A szombati Pride-on egyébként számos párt (DK, Kétfarkú Kutyapárt) és civil szervezet (például a Tanítanék Mozgalom) is jelezte részvételét, de a listán szerepel például a Political Capital is.

Hogy miként zajlik majd az idei Pride, azzal kapcsolatban még ma is elég nagy a bizonytalanság, hiszen a rendőrség előzetesen megtiltotta a felvonulást, miközben Karácsony Gergely szerint semmilyen jogi akadálya nincs a rendezvény megtartásának. A rendőrség közölte, hogy a „Budapesti Büszkeség (Budapest Pride)” elnevezésű rendezvény szervezői

nem egyeztettek a hatóságokkal, és annak megtartásáról a rendőrség tiltó határozata ellenére sem álltak el.

Karácsonyék ugyanakkor már az útvonalat is nyilvánosságra hozták, s közben bejelentkezett a Mi Hazánk is, amely területfoglalási engedélyt kért a felvonulás által is érintett helyszínekre. A témában szokásos Kossuth rádiós interjújában Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt.