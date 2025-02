Példamutatásból jeles: ötmillió forintot adományozott olimpiai bajnok klasszisunk

Az idén nem versenyez Csipes Tamara kétszeres olimpiai bajnok kajakos. A párizsi ötkarikás játékokon két ezüst- és egy bronzérmet nyert, 35 éves klasszis – aki az idén a 25. évét kezdte meg a Budapesti Honvéd Sportegyesület színeiben – a Nemzeti Sportnak elmondta, időre van szüksége ahhoz, hogy lássa, szeretne-e még versenyezni.

„Rio de Janeiro és Tokió után is volt egy-egy pihenőévem, nekem ezek mindig nagyon fontosak, tehát az egészen biztos, hogy 2025-ben nem versenyzek. Nagyon jól érzem magam, de be kell látni, harmincöt évesen már nem ugyanúgy regenerálódik az ember. A négy év hosszú idő, ennyi munkát biztosan nem tudok beletenni. Azt azonban nem tartom kizártnak, hogy két évet igen – legutóbb is így tettem, igaz, Tokió és Párizs között csak három év szünet volt. Azt sem szabad elfelejteni, hogy elsősorban édesanya vagyok, ott van a kislányom, Olívia, aki szeptemberben kezdte az iskolát. Mindent összevetve: a sport biztosan az életem része marad, az is biztos, hogy edzek, hogy ebből lesz-e folytatás a versenyeken, az menet közben elválik” – fejtette ki.

Csipes Tamara 2016-ban Rio de Janeiróban, 2021-ben pedig Tokióban nyert olimpiai aranyat K-4 500 méteren. K-1 500-on Tokióban és Párizsban is ezüstérmes volt, a francia fővárosban rendezett játékokon K-2 500-on ugyancsak ezüstöt, K-4 500-on pedig bronzérmet szerzett. Emellett 9 világbajnoki és 10 Európa-bajnoki aranyéremmel is rendelkezik.

Csipes Tamara nemrégiben vitt véghez egy példaértékű jótékonysági akciót, a sikeres adománygyűjtés részleteit pedig nem tartotta magában.

„A párizsi olimpia után jött az ötlet. A pályafutásom csúcsán nagyjából túl vagyok, rengeteg felszerelésem összegyűlt az évek alatt, amelyeknek a nyolcvan százalékát nem is használtam. Arra gondoltam, mi lenne, ha amolyan gardróbvásárt csinálnék, és a befolyó összeget teljes egészében jótékony célra fordítanám. Egymagam szerveztem az egészet, szívesen találkoztam mindenkivel, lehetett aláírást és fotót kérni tőlem, és természetesen beszélgettem is mindenkivel. Ezzel tényleg mindenki nyert, a szurkolótáboromnak adhattam valami pluszt, emellett jó minőségű felszereléseket lehetett elvinni, közösségépítő programnak is szuper volt, az általam nagyra becsült alapítványok is jól jártak, és persze én is közelebb kerültem az emberekhez. Arról nem is beszélve, hogy szeretek jótékonykodni, szóval mindenki nagyon boldog volt” – mondta a magyar klasszis, aki hangsúlyozta:

Sosem a pénzért sportoltam, imádom a kajakot, szeretek versenyezni – az, hogy ebből megélhetek, hatalmas hab a tortán.”

A mostani akciójáról elárulta, összesen ötmillió forintot sikerült összegyűjtenie, amit négy különböző szervezetnek ajánlott fel.

„Két csapattársam, Gazsó Dorka és Pupp Noémi is beszállt néhány felszereléssel. A gardróbvásárból összesen kétmillió-kétszázezer forintot sikerült összegyűjteni, ehhez édesapámmal, Csipes Ferenccel hozzátettünk egy-egy millió forintot. Sokfelé szükség van a pénzre, és nagy fejfájást okozott, kinek mennyit adjak. Mindenképpen négy alapítványt szerettem volna támogatni, viszont az összeget nem láttam ehhez elegendőnek, ezért kiegészítettem ötmillióig. Ezt a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Szalmaszál Alapítványa, a Gyermekhíd Alapítvány és a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ kapta meg” – magyarázta.

Azonban nem Csipes Tamara az egyetlen magyar sportoló, aki a közelmúltban jótékonykodott: Losonczi Dávid birkozó tavaly augusztusban hasonló célra ajánlotta fel az olimpiai ötödik helyéért járó 15 millió forintot, de nem mehetünk el futballistáink mellett sem. Tavaly év végén Sallai Roland több mint kétmillió forintot adományozott a Bókay Gyermekklinikáért alapítványnak, Schäfer András pedig 5 millió forintnyi támogatást utalt a Szombathelyi Haladásnak, hogy nevelőegyesületének ne kelljen csődöt jelentenie.