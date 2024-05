Az ETO korábbi hőse, Priskin Tamás kiszurkolta: „A Nyíregyházának és a Győrnek is helye van az NB I-ben!” (VIDEÓ)

Fellegvárak

Az ETO-nak egyébként a döntetlen is elég lett volna a feljutáshoz. Legutóbb a 2014/2015-ös szezonban szerepelt az NB I-ben a győri csapat, a 8. helyen végzett, de a most szintén feljutó Nyíregyházához hasonlóan kizárták. Akkor még Priskin Tamás is az együttes tagja volt. Sőt, mi több, házi gólkirálya.

„Vannak szép élményeim abból az időszakból, de arra is tisztán emlékszem, amikor visszasorolták a klubot. Az utolsó NB I-es gólokat még én szereztem, de a másodosztályban is szerepeltem játékosként zöld-fehér mezben.

Most örülhetünk, hogy két komoly hagyományokkal rendelkezdő vidéki fellegvár jut vissza az élvonalba. Úgy gondolom, a Nyíregyházának és a Győrnek is helye van az NB I-ben.

A nagy múltú csapatoktól csak színesebb lesz az élvonal. Nagyon várom már a következő szezon meccseit, de előbb jöjjön az ünneplés” – mosolygott a 2023 nyarán visszavonult Priskin Tamás.