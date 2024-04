Megvan, hogy találhatja meg a Liverpool Klopp utódját – Íme, a The Athletic receptje!

Mit tegyen a Liverpool, ha jó edzőt szeretne?

Tehát mik a tennivalók, és mik az elkerülendő hibák egy Liverpool-menedzser szerződtetésénél? – teszi fel a kérdést a The Athletic újságírója, majd meg is válaszolja azt. Simon Hughes szerint mindenekelőtt nem szabad, hogy az edzőkeresés folyamata elvakítsa a vezetőséget. Úgy véli,

történelmi tanulság, hogy nincsen egyetlen „helyes” módja egy Liverpool-edző szerződtetésének.

A Klopp-korszak előtt, Brendan Rodgerst a 2012-2013-as idényben azért szerződtették, mert erősnek találták azt a 180 oldalas prezentációs anyagot, amit átadott az FSG vezetőségének. Rodgers előtt Kenny Dalglisht feladata az volt, hogy helyreállítsa a klub identitását, amely az előző tréner, Roy Hodgson idején veszett el. Hodgsont Ian Ayre, Christian Purslow ügyvezető igazgató és egy ideiglenes elnök, Martin Broughton vette fel egy olyan korszakban, amikor a klub épp eladó volt, és a két amerikai tulajdonos Tom Hicks és George Gillett képtelenek voltak bármiben is megegyezni.

Rafa Benitezt 2004-ben azért választották edzőnek, mert Rick Parry vezérigazgató és David Moores tulajdonos hittek benne, hogy képes megvalósítani a Liverpoolnál azt, amit a Valenciával megcsinált, amellyel

a két jóval magasabb költségvetéssel gazdálkodó óriásklubot, a Real Madridot és a Barcelonát megelőzve kétszer is spanyol bajnok lett.

Benitez előtt 1998-ban Gerard Houllier volt az edző, akiről úgy vélték, európai módszerek alkalmazásával tudná fejleszteni a klubot. Ez akkoriban óriási ugrásnak tűnt, hiszen az előző öt menedzser mindegyike valamilyen módon „házon belüli” választásnak tekinthető.

Hodgson mindössze fél évig bírta a Vörösök kispadján

Meghódítani Európát – de pénzszórás nélkül

Míg Michael Edwards sosem szerződtetett menedzsert, Richard Hughesnek van ebben tapasztalata, hiszen tavaly nyáron ő vitte a Bournemouth-hoz Andoni Iraolát, miután a klub nagy meglepetésre megvált Gary O’Neil-től, aki másodedzőből lett menedzser Scott Parker 2022 augusztusi menesztését követően. Iraola a Rayo Vallecanónál egy nem épp fénykorát élő klubot juttatott el az európai kupaporondra – efféle bravúrt szeretne elérni a Bournemouth vezetése is egyszer.

Ugyanezt a gondolkodásmódot kellene alkalmaznia a Liverpoonak, ahogy Klopp idején, aki a Borussia Dortmunddal bajnoki címeket nyert és az európai kupákban is messzire jutott a náluk jóval nagyobb gazdagabb riválisokkal szemben

– fogalmaz a szerző. Simon Hughes úgy véli, a Liverpool menedzserének alapvető feladatai nagyrészt sosem változtak: tartsd egyensúlyban a hazai és külföldi célokat, és minden rendben lesz.

E szabály alól egyetlen kivétel volt – Roy Hodgson, aki azután érkezett, hogy a várakozások ellenére az Európa-liga döntőjéig jutott a Fulhammel. A nyugat-londoniak azonban ebben az idényben a 12. helyen végeztek, holott egy évvel korábban szintén Hodgsonnal hetedikként zárták a bajnokságot. Egyik helyezés sem találna soha pozitív fogadtatásra Liverpoolban. Hodgson fél éve a legrövidebb edzői időszak a Liverpoolnál, és bár az eredményei miatt kellett távoznia, igaz egy nehéz időszakban, amit a klub pénzügyi problémái is jól illusztráltak, bukásában szerepet játszott az, amit mondott, és az is, amit nem – hívja fel a figyelmet a The Athletic szerzője.

Jöhetnek kívülállók

Hughes szerint sem Benitez, sem elődje, Bob Paisley nem volt valami jó kommunikációs téren. Sőt, sokszor kínosan viselkedtek, de az eredményeik miatt elnézték nekik ezeket a gyengeségeiket. Elterjedt mondás – legalábbis Bill Shankly edzősége (1959-1974) óta biztosan –, hogy

a Liverpool menedzsere nem csak a klubot, hanem a várost is képviseli.

Ez egy polgári kötelesség, és bárkinek, aki elvállalja ezt a munkát tisztában kell lennie a város történelmével – hangsúlyozza.

A szerző úgy véli, hogy Benitezről mindenki tudja, hogy politikailag inkább a jobboldalhoz húz, Liverpool azonban inkább örök rendszerellenes város, mint baloldali, és egy a spanyolhoz hasonló kívülálló, félreértett karakter be tudott illeszkedni ebbe a milliőbe.

Rafael Benitez megnyerte a Liverpoollal a Bajnokok Ligáját, de a bajnoki cím neki sem jött össze

Taktika

Simon Hughes szerint névrokonának, a Liverpool sportigazgatói posztjára kinevezett Richard Hughesnek a taktika mibenlétét is fontolóra kellene vennie – pontosabban azt a stílust, amit az új menedzserrel játszik majd az együttes. A Liverpool rendszeresen meccsekre járó szurkolói ritkán foglalkoztak ezzel addig, amíg a csapat nyert. Az elmúlt évtizedben a globális szurkolótábor egyre hangsúlyosabbá váló hangja azonban beszédtémává tette.

Mindenki gegenpressinget és tiki-takát akar látni,lehetőleg mindkettőt egyszerre.

A szerző úgy véli, a sportigazgató szeme előtt egyetlen szempont kell lebegjen: megtalálja-e hangot az érkező menedzser az általa megörökölt játékosok többségével? A legtöbb labdarúgó elég fiatal, elég tehetséges és elég okos ahhoz, hogy megértse, hogyan lehet Klopp elvárásairól mondjuk például Xabi Alonso elvárásaira váltani – ami jelenthet például több labdás játékot.