A verhetetlen Xabi Alonso hűségesküt tett, de így is bőven van választási lehetősége a Liverpoolnak

A Bologna mestere, Thiago Motta, a Girona vezetőedzője, Míchel és a VfB Stuttgartot irányító szakember, Sebastian Hoeness is remek szezont fut a csapatával

Fotó: Mandiner-montázs/AFP

Thiago Motta, az olasz Bologna szakvezetője

Az olasz bajnokság idei meglepetéscsapata kétségkívül a Bologna, amely Thiago Motta irányításával jelenleg a negyedik, sikeresen beférkőzött a tradicionális nagycsapatok közé. Olyan gárdákat előz, mint az AS Roma, az Atalanta, a Lazio vagy a címvédő Napoli. A szezon első tíz bajnokiján hat döntetlent játszott, ezt követően viszont beindult a szekér, karácsonyig csak Firenzében kapott ki, miközben az Olasz Kupa nyolcaddöntőjében még a listavezető, BL-döntős Inter otthonában is tovább tudott jutni. A téli hullámvölgyet sikeresen túlélte a bolognai együttes, február eleje óta nyolc bajnoki győzelem és mindössze egyetlen – az éllovas Inter elleni – vereség került a statisztikákba. A 41 éves olasz-brazil szakember másfél éve dolgozik Bolognában, edzői pályafutása hajnalán a Genoa és a Spezia edzéseit irányította, de korábbi állomáshelyein a közelébe sem ért a 1,72-es bolognai pont/meccs mutatójának. Az idei szereplés a klub fénykorát idézi:

érdekes magyar vonatkozás, hogy a városi aranycsapat edzőjét Weisz Árpádnak hívták az 1930-as évek derekán.

Motta Brazíliában született, de tinédzseréveinek a végét már a Barcelona utánpótlásában töltötte. Részese volt a klub újbóli felemelkedésének, a Messi-korszak elejének, a katalán klub második BL-sikerének. Egy sérüléssel terhelt atléticós kitérő után Olaszországba költözött, előbb a Genoa, majd az Inter középpályáján szervezett, a milánóiakkal újabb BL-sikerére is büszke lehet, mialatt új hazájában az olasz válogatottban is bemutatkozhatott. Pályafutása utolsó hat szezonjában a PSG kötelékébe tartozott, itt kezdte el edzői pályafutását is a klub utánpótlásában.

Míchel, a Girona sikerkovácsa

Spanyolország, illetve Katalónia újabb büszkesége, a Girona, amely sokáig vezette az élvonalbeli bajnokságot, de még most, a szezon hajrájához érve is dobogós. A kiscsapat maga mögött tartja többek között az Atlético Madridot, az Athletic Bilbaót és a Real Sociedadot is, BL-t érő helyen áll, amellyel a „nagytestvér”, a közös tulajdonosi körhöz tartozó Manchester City orra alá is borsot törhet. Az UEFA szabályzata ugyanis kimondja, hogy azonos tulajdonossal bíró csapatok közül csak egy indulhat a legrangosabb kupasorozatban, éppen az, amelyik előrébb végez a bajnokságban. Jelenleg mindkét csapat a harmadik hazája pontvadászatában.

A La Ligát egészen szédületesen kezdő katalánok február közepéig csak a Real Madridtól kaptak ki – a királyiaktól azonban kétszer is.

Azóta háromszor is alulmaradtak idegenben, otthon, az Estadi Montiliviban azonban nem találtak legyőzőre.

A sikerekből a remek felépítésű védő, a magyar utánpótlás-válogatott Yaakobishvili Antal eddig 61 pályán töltött perccel vette ki a részét a bajnokságban, a Király-kupában azonban több lehetőséget kapott Mícheltől. A 48 éves spanyol szakember egyébként 2021 óta építkezik Gironában, felnőtt szinten ez a harmadik együttese edzői karrierje során, az átütő eredmények ebben a szezonban szegődtek mellé. Korábban ugyan a Rayo Vallecanót és a Huescát is feljuttatta a spanyol élvonalba, és megtette ezt jelenlegi együttesével is (azaz minden eddigi együttesét az első osztályba kormányozta!), de a La Ligában nem volt még ilyen eredményes szezonja. Újoncként előbb a 10. helyen zárt a katalán gárdával, most pedig szinte az egész bajnokságot a dobogón tölti! Míchel 2,17-es meccsenként pontátlaga egészen rendkívüli!