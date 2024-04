Fürjes Balázs a Mandinernek: Ez egy nagy egymásra találás lesz

Nyitókép: MOB-Média/Szalmás Péter

***

Fiatalos lendülettel, megállíthatatlanul törnek előre az új sportágak világszerte, s több közülük nem csupán kopogtatott, be is rúgta az ajtót, s be is került a legrangosabb verseny, az olimpiai programjába. Az utcai szakágak számára a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) új, kétfordulós megméretést hirdetett. A második, egyben utolsó állomás Budapest lesz: június 20-23. között a Ludovika Campuson mérik össze tudásukat a BMX freestyle, a breaking, a gördeszka és a sportmászás legjobbjai.

Újdonság, megújulás

A szervezők és a magyar indulók kedden egy kis ízelítőt adtak az Erzsébet téren. Az eseményen a sportvezetők között ott volt Fürjes Balázs, a NOB állandó magyar tagja, aki immár a sportágak sorsát befolyásoló Olimpiai Program Bizottság tagjai is. Az ingyenesen látogatható nem csupán sportrendezvénnyel kapcsolatban bizakodó.

„Először ejtsük el a medvét, és utána tárgyaljunk a szűccsel! Senki ne legyen elbizakodott, de a feltételek adottak, lehet ebből nagy siker. Van egy fantasztikus városunk, Budapest. Van egy remek városi parkunk az Orczy-kertnél, a Ludovika Campus, amit néhány éve megújítottunk. Elképesztő a változás ahhoz képest, hogy ott mi volt: ember nem járt arra, kerülte mindenki. Szutyok, mocsok, prostitúció, drog jellemezte, s immár élettel teli közösségi tér. Szabadidős sportolásra alkalmas terület, amelyet ilyen szép tavaszi időben ellepnek az emberek. Jó helyen van, könnyen megközelíthető. Budapest egyébként egy sportfőváros sportoló és sportszerető lakókkal. Ez egy izgalmas esemény lesz, az a – csúnya szóval – termék, amit odaviszünk.

Az alapvetően érdekes bréktánc, sportmászás, bmx és gördeszka versenyt egy városi kavalkáddal ötvözzük, amiben keveredik majd a zene, a divat és a kultúra és a sport.

Lesznek gyerekprogramok, az érdeklődők nem csak nézhetik, ki is próbálhatják az extrém sportokat. Családos, fiatalos programot kínálunk az utcai sportágak olimpiai fesztiválján. Végezzük el a munkát, mindenki a maga területén. Adottak a siker feltételei” – mondta lapunk érdeklődésére Fürjes Balázs az Olimpiai Kvalifikációs Sorozatot irányító testület társelnöke.

A hazai pálya varázsa

Az eseményre olimpiai versenypályákat épít fel a szervezőgárda, így a versenyzők a legjobb körülmények között mérkőzhetnek meg egymással, három falmászó- (boulder, lead, speed), két gördeszka- (park, street), egy breaking aréna- és egy BMX freestyle- pályán. Az esemény teljes programja nyitott és térítésmentes az érdeklődők számára, így mindenki külön jegy váltása nélkül is együtt szurkolhat sportolóinknak.

„Újdonság az utcai sportok beemelése az olimpia programjába olyan szinten, hogy már érmeket is osztanak.

A magyar indulók jelenléte azért is lesz különleges, mert nekik soha nem adatott meg, hogy a szülőföldjükön harcolhassák ki az olimpiai kvótát.

Most az a tét, hogy kijussanak Párizsba. Kizárólag Sanghajban és Budapesten lesz kvalifikációs verseny ezekben a szakágakban. Több mint 150 indulási jogot oszt ki a két állomáson a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, az IOC. A magyar szurkolóknak sem volt még ilyenben részük, hogy itthon segítsék ezeket a sportolókat. Én abban bízom, hogy ez egy nagy egymásra találás lesz a srácok – hiszen nagyon fiatal versenyzőkről van szó – és a közönség között” – fogalmazott Fürjes Balázs.

Értük szoríthatunk

A versenyen 464 sportoló közt négy magyar versenyzőt láthat a nagyközönség. BMX freestyle-ban Kempf Zoltán (Kempf Zozo) képviseli a magyar színeket, a breaking hazai közösségét Szarvák Csenge (B-Girl Csenge) és Lobontiu Menotti Noris (Noris by Nature) erősíti, sportmászásban pedig Tusnády Nimród Sebestyén mutathatja meg, hol tart a nemzetközi élmezőnyhöz képest.