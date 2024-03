Öttusa, vízilabda, ökölvívás? Sportágak olimpiai sorsáról dönt a magyar vezető

Az Olimpiai Program Bizottság a NOB talán legfontosabb bizottsága. Ott dől el, milyen irányban változik az olimpiák tartalma, programja, milyen reformokat hajtanak végre. A testület javaslatokat tesz a végső határozatokat meghozó végrehajtó bizottságnak, tehát döntés-előkészítő szerepe van. Az 52 éves magyar sportvezető váratlanul gyorsan került komoly pozícióba.

„Nincs még fél éve, hogy a NOB a tagjai közé választott, és az Olimpiai Program Bizottság munkájában

leginkább »fekete öves« NOB-tagok vesznek részt, nem szoktak olyan hamar bekerülni a sportdiplomaták, mint most én.

Amikor meg kellett jelölni, milyen bizottságba szeretnék bekerülni, bátraké a szerencse alapon többek közt az Olimpiai Program Bizottságot is megjelöltem, amely a NOB egyik legfontosabb testülete. Hogy máris a tagja lehetek, nagy megtiszteltetés a magyar sportnak is. A bizottság dönt arról, hogyan rendezzük meg az olimpiát, milyen sportágak szerepeljenek rajta, mi legyen a lebonyolítás rendje. Reformokkal próbálja elérni, hogy továbbra is az olimpia legyen a legnagyobb érdeklődésre számot tartó sportesemény” – nyilatkozta Fürjes Balázs az nso.hu-nak.

A nagy kérdés: merre tart az olimpiai mozgalom? A tradicionális sportágak közül az ökölvívás egyelőre nem is szerepel a 2028-as játékok programján, a legutóbb bemutatkozó karate nem lesz a nyári verseny része, miközben jönnek az újabb és újabb szakágak, mint a breaktánc, a gördeszka és a hullámlovaglás.

„Fontos, hogy közvetítsem az öttusában vagy vízilabdában erős többi nemzetnek és a nemzetközi szakszövetségeknek, mit kell tenniük ahhoz, hogy stabilizálják az adott sportág részvételét az ötkarikás műsorban, törekedjenek az univerzalitásra és így ne kérdőjeleződjön meg a létük. Az olimpiának emellett meg kell tartania a vonzerejét, a motivációs erejét, ami 130 éven keresztül meghatározó volt az emberek életében, gondolkodásában, a béketeremtés területén, illetve akár a diplomáciában, az államközi kapcsolatokban. Jelentős és folyamatos kihívás, hogy a digitális generáció is érdekesnek tartsa nézőként a játékokat, akár a helyszínen is szurkoljon a kedvenceinek, miközben a szabadidős lehetőségek sokasága harcol intenzíven és agresszívan, képekkel és hangokkal is a figyelmükért” – tekintett előre Fürjes Balázs.