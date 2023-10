Fürjes a Mandinernek: „Köszönöm az egész magyar olimpiai család támogatását”

Mumbaiban érte utol a Mandiner Fürjes Balázs magyar NOB-tagot, aki így nyilatkozott megválasztása után:

„A NOB döntése elismerés és a bizalom kifejezése. Ez az elismerés és bizalom Magyarországnak, a magyar sportnak szól elsősorban. Az én dolgom továbbra is az olimpiai mozgalom és a magyar sport szolgálata, csapatban. Egy csapattagként a sok közül” – mondta Fürjes Balázs, aki ezek után köszönet-nyilvánításokkal folytatta.

Köszönöm az egész magyar olimpiai család, a Magyar Olimpiai Bizottság, Gyulay Zsolt elnök, valamint egykori és jelenlegi NOB-tagunk, Schmitt Pál és Gyurta Dániel, valamint a többi bajnokunk egységes támogatását.

Schmitt Pál tanácsaira nagyon számítok a jövőben is – négy évtizedet töltött a NOB-ban, minden a kisujjában van, mindenkit ismer, mindent tud, hatalmas tekintélye van a tagság körében – emelte ki az új magyar NOB-tag.

Fürjes Balázs esküje Mumaiban NOB-taggá választása után. Fotó: Képernyőfotó: IOC/NOB Yotube élő közvetítés

Majd ezzel folytatta: „a magyar sport erősítése mellett azért szeretnék dolgozni, hogy az olimpiai eszme, mozgalom, értékek, versenyek vonzóak maradjanak a fiatal generációk számára is, hogy a világban erősödő, feltörekvő sportágak erőre kapjanak Magyarországon is és a hagyományos magyar sportok meg tudjak őrizni súlyukat, helyüket az olimpiai mozgalomban – utalt a régi és új sportágak szerepére is Fürjes Balázs. Hozzátette: „újfajta gondolkodásra is szükségünk lesz idehaza, érdemes megfontolnunk, amit Thomas Bach hetente többször is elmond:

változnunk kell, hogy ne kiszolgáltottjai legyünk a világban zajló változásoknak, változnunk kell, vagy akaratunk ellenére meg fognak bennünket változtatni”

– zárta a Mandinernek adott nyilatkozatát Fürjes Balázs, aki mától valóban a sportvilág egy különleges elitklubjába tartozik.

Fürjes Balázst NOB-taggá választották Mumbaiban. Mandiner Archív/Földházi Árpád

Kik azok a NOB-tagok?

A NOB úgy alakult és úgy is működik, mint egy jószolgálati, önkéntes részvételen alapuló zárt elitklub. Senki fennhatósága alatt nem áll, csak a bent levő tagok közös döntései határozzák meg szabályait és ők döntenek arról, hogy bárkit fölvesznek-e tagjaik sorába. Sehonnan, semmilyen országból, földrészről és szervezetből senkit sem kell befogadniuk, senki sem delegálhat NOB tagot.

A NOB 141. küzgyűlése Mumbaiban. INDRANIL MUKHERJEE / AFP)

Tagfelvételről teljesen diszkrecionálisan kizárólag a cca. 100 tag, illetve a belőlük álló NOB közgyűlés dönt. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság idestova 130 éve őrzi a világ sportjában teljesen egyedülálló szervezeti struktúráját.

Négy típusú tagságot különböztet meg a NOB alapszabálya, ezek a következők:

· Állandó tagság (individual membership), az ilyen tag lesz a személye miatt megválasztott NOB-tag, 70 éves koráig vagy tovább tartó tagságot jelent, s ilyen tag volt Schmitt Pál is, akit most Fürjes Balázs követ az állandó tagok között.

· Nemzetközi szakági sportszövetségi elnökök közül önkényesen beválasztott tagok.

· Nemzeti olimpiai bizottságok elnökei közül önkényesen beválasztott tagok, akik tisztségükre tekintettel lesznek NOB-tagok, legfeljebb a tisztség betöltésének idejére.

· Továbbá a sportolói bizottsági NOB-tagság. Őket az olimpián résztvevő sportolók választják maguk közül 8 évnyi határozott időre, ez nem hosszabbítható és ilyen tagunk jelenleg is az olimpiai bajnok Gyurta Dániel, akinek jövőre jár le a mandátuma és akit remélhetőleg a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron követhet, ha a sportolók beválasztják őt.

Fürjes Balázs pályázati tablója a Mumbaiban tartott NOB-közgyűlésen. Fotó: képernyőfotó IOC/NOB Youtube stream

A pályázat

A taggá váláshoz a tagjelölt pályázatot kell benyújtson, amiben bemutatja magát, munkáját, elkötelezettségét az olimpiai mozgalom iránt. Ez a taggá válás egyetlen írásos anyaga és legfontosabb mozzanata. Állandó tagság esetén szabályszerűen másra nincs is szükség, de nagyon erősíti a pályázatot, ha a pályázó nemzeti olimpiai bizottsága és esetleges NOB tagjainak ajánlása is a pályázó mögött felsorakoztatható. Fürjes Balázs esetében is ez volt a helyzet, hiszen a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének 2023 március 27-i határozata egyértelműen megnevezi őt, mint a MOB által delegált jelöltet.

Állandó taggá választás esetén tehát az adott személy kvalitásai, elért eredményei, elvégzett munkája és pályázata a perdöntő – a NOB azt mérlegeli, hogy mindezek alapján mekkora hozzáadott érték várható az adott tagjelölt munkájától.

Ehhez képest különböző tempóban mehet végbe ez a folyamat az egyes pályázóknál, általában 1-2 év alatt, ami gyorsnak számít, vagy lassan, ami akár évekig is eltarthat, de az is bekövetkezhet, hogy a jelöltet nem is veszik fel a NOB tagok sorába. Fürjes Balázs tavasszal történő jelölése és őszi megválasztása minden szempontból elismerés és visszaigazolta a döntés alaposságát.

Fürjes Balázs hazánk egyik legsikeresebb projektjében, az atlétikai világbajnokság megrendezésének elnyerésében és szervezésében is részt vett. ODPictures Art Studio Budapest

A sokszínű elitklub

A NOB mindig is figyelt arra, hogy a lehető legszínesebb, legszélesebb merítést tükrözze a tagság összetétele, azaz a szervezet rangját ne csupán az egykori nagy bajnokok adják, de legyenek az élet egyéb területein jártas tapasztalt üzletemberek, sportversenyek rendezésében jártas szakértők, megfelelő kapcsolati tőkével bíró egyének, akár egykori diplomaták, kormányzati vagy diplomáciai képviselők, illetve uralkodóházak tagjai. Ahogy erről a Mandineren már beszámoltunk, ezúttal nyolc új tag kapott bizalmat Fürjes Balázzsal együtt, akik a legkülönfélébb szakterületekről érkeztek.