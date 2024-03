Miért nem Bundesliga-kapus a magyar válogatott bravúrokat halmozó főszereplője?

A 32 éves, békési származású Bartucz László tehát ismét főszerepet követelt magának a kapuban. A gólvonalon ugyan a rutinos Mikler Roland kezdett, de csereként beállva is halmozta a bravúrokat a végtelenül szerény sportember, és 41 százalékos védési hatékonyságot produkált.

Az Eb után az olimpiai selejtezőn is kulcsember lett a nemzeti csapatban 2015 óta szereplő hálóőr, aki egészen kacskaringós utat járt be a válogatott hőse címig. Békéscsabáról indult, hogy aztán a főváros, majd Pécs, Tatabánya, Cegléd, Csurgó, Tatabánya, Gyöngyös útvonalon végül harmadszor is kikössön Tatabányán.

A kiváló formája és a válogatottban nyújtott teljesítménye ezúttal akár egy külföldi sztárcsapattal kötött szerződéshez is hozzásegítheti, adott esetben a világ legjobb bajnokságának tartott Bundesligába.

Egyelőre Bartucz a tatabányaiakkal a klubszezonra, majd a válogatottal az olimpiára koncentrál, ősztől azonban léphet egy nagyot a karrierjében.

A magyar férfiválogatott eddig nyolc alkalommal szerepelt az olimpián – legutóbb 12 évvel ezelőtt Londonban –, eddigi legjobb eredménye az 1936-os, az 1980-as, az 1988-as, a 2004-es és a 2012-es negyedik helyezés.