A büszke édesapa, Fazekas Nándor a Mandinernek elmondta, miért nem gratulált Gergőnek az olimpiai kvótához

Nyitókép: MTI/Kovács Anikó

***

A magyar férfi kézilabda-válogatott hatalmas hajrával fordítva 30-27-re legyőzte Portugáliát Tatabányán, s ezzel – 12 év várakozás után – kijutott a párizsi olimpiára. Az alaposan megfiatalított csapat Chema Rodríguez irányításával szerezte meg a 12., utolsó elérhető kvótát. Érdekesség, hogy ismét van Fazekas a kvalifikációt kivívó együttesben: a londoni hős hálóőr, Nándor nyomdokain Gergő volt tevékeny részese az újkori sikertörténetnek. A családfőnek ideje és lehetősége sem volt gratulálni a legnagyobb fiának az ünneplés közepette. Hazafelé menet azért mesélt az élményeiről lapunknak Fazekas Nándor.

A két kisebb fiával együtt a helyszínen szurkolt a legnagyobbnak és a válogatottnak. Mit élt át a tatabányai őrületben?

Ötven percig úgy elég nyugodt voltam, nem s volt semmi görcs a gyomromban. Az utolsó tízben viszont éreztem, hogy meglehet, amikor felzárkóztunk. Akkor már kicsit én is izgultam, de nagyon örülök, hogy ilyen végjátékkal tudtunk nyerni, és ott vagyunk az olimpián.

Drámában nem volt hiány a férfiválogatott legutóbbi, 2012-es olimpiai szereplésekor sem, amikor ön állt a kapuban. Elég csak az izlandiak elleni, kétszeri hosszabbítás után megnyert negyeddöntőre gondolni. Erős a párhuzam, hogy most is elszédült a káoszban az ellenfél?

Annyiban nem, hogy itt is, amikor a hajrában koncentráltabban játszottunk, ziccerig vittük a támadásainkat, a portugálok kizökkentek a ritmusukból. Bartucz Laci a bravúros védéseivel pedig nagyon sokat tett hozzá, hogy megnyugodjanak a játékosaink. Pszichikailag nagyon rendben kell lenni ahhoz, hogy valaki, mint ő, csereként kétszer is ilyen teljesítményt tudjon nyújtani. Felnőtt a feladathoz, és nagyon jó teljesítményt nyújtott. Le a kalappal előtte.

A meccs legjobbja a 21 éves jobbszélső, Imre Bence lett, az egyaránt olimpiai ezüstérmes Kökény Beatrix és Imre Géza gyermeke. Az ön legnagyobb fia, Gergő 20 évesen irányította Lékai Mátéval egymást váltva a csapatot, s komoly szerepet vállalt a feltámadásban. Elfogult a büszke édesapa?

Van bennem egy pici szülői elfogultság, de próbálom edzői szemmel is nézni. Apaként arra törekszem, hogy a fiamat mindig előrébb és előrébb vigyem. Láttam, hogy amikor beállt sokat tett hozzá a csapatjátékhoz, számos egy az egy elleni párharcot megnyert, jó passzokat adott. Ugyanakkor meg szoktam vele beszélni a hibáit is, mert szeretném, hogy még jobb legyen. Különösen büszke vagyok, hogy ezeket a cseleket megcsinálja és a higgadtságot 20 évesen meg tudja tartani, de több gólt várok tőle.

Persze tudom, ennyire fiatalon mennyire nehéz teher alatt úgy teljesíteni, ahogy az apuka elvárja.

Rengeteg ideje van arra, hogy olyan teljesítményt nyújtson, amivel világklasszis is lehetne.

Azt azért nem mondja, hogy leszúrta egy ilyen katartikus meccs után!

Dehogyis. Annyit azért nem hibázott, sőt, nagyon jól irányítja a társakat minden egyes meccsen. Érzi, mikor kell gyorsítani, esetleg lassítani. Kívülről ezt már én is sokkal jobban látom, de játékosként belülről nem ennyire. Ez hatalmas erénye. Egyébként nem is tudtam neki személyesen gratulálni. Az öccseivel már hazafelé autózunk, de ha telefonon elérem, gratulálok neki, és elmondom, milyen büszke vagyok rá. Megszerezték az olimpiai kvótát, most pedig neki is, mint mindenkinek, küzdenie kell majd a csapatba kerülésért. A párizsi keretbe kevesebb játékost lehet majd benevezni.

Tatabánya, 2024. március 17. Fazekas Gergő (k), valamint a portugál Alexis Borges (b) és Salvador Salvador (j) a férfi kézilabda olimpiai selejtezőtorna Magyarország - Portugália mérkőzésén a Tatabányai Multifunkciós Csarnokban 2024. március 17-én.

MTI/Bodnár Boglárka

Végbement egy generációváltás a válogatottban. Az újak ide nekem az oroszlánt alapon már a történelmi 5. helyet hozó Európa-bajnokságon is letették a névjegyüket. Nincs bennük félelem?

Ahogy Imre Bence, Ilics Zorán vagy a fiam esete is bizonyítja, tavaly még junior világbajnokságon lettek ezüstérmesek, és már meghatározó emberek egy felnőtt olimpiai selejtezőn. Őket is érték kudarcot, de tudnak belőlük tanulni, és a maguk javára fordítják. Jó, hogy a fiatalok vegyülnek a rutinosabbakkal, mert így a következő évekre is építkezni.

„Hatvan percen keresztül a szívünket tettük ki a pályára. Szombaton nagyon nehéz meccsünk volt, de azt beszéltük az öltözőben, hogyha a szívünket kivisszük, megnyerjük a meccset. Voltunk három-négygólos hátrányban is, de nem adtuk fel” – nyilatkozta Fazekas Gergő az M4Sportnak.

Athén, London, s most Párizs. Fazekasék csak európai olimpiára utaznak?

Én szerettem volna 2008-ban Pekingbe és 2016-ban Rióba elutazni, de sajnos nem jutottunk ki. Mindegy, melyik kontinensen tartják, az olimpián részt venni mindig öröm és csodálatos élmény.

Ön kétszer is negyedik lett a játékokon. Mire lehet képes a 12 csapatos franciaországi olimpián a Fazekas Gergő fémjelezte Magyarország?

Ha ilyen kemény csoportba kerülsz a selejtező során, mint most a srácok, akkor körülbelül ugyanolyan nehéz sikeresnek lenni, mint az olimpián jól szerepelni. A többi kvartettben megvoltak a papírforma alapján biztos továbbjutók, itt hárman küzdöttek két helyért.

Az elmúlt napokban több helyen is hallottam, hogy a magyar kézilabda jövője is a tét a férfi, s majd az áprilisi debreceni női selejtezőn. Egyrészt az anyagi támogatás, másrészt a népszerűség miatt. Játékosként foglalkoztatták ilyenek?

Annak idején nem éreztem ilyesmit. Amikor 2003-ban a világbajnoki 6. helyezésünkkel kvalifikáltuk magunkat az olimpiára, akkortól kezdve százával, ezrével indultak el a gyerekek kézilabdázni. Ilyen szempontból tényleg komoly hatása volt. Manapság már elvárják a sportágtól itthon, hogy kijusson, hiszen nagyon sok pénzt fektettünk bele, hogy egyre jobb és népszerűbb legyen. A férfiak kvótája kis nyugalmat adhat, de nem sokat, mert nyáron elvárás a minél jobb párizsi szereplés is.