Történelmi tett küszöbén Magyarország! – Sótonyi László a Mandinernek Imre Bencéék berobbanásáról

Tovább folytatódik a magyar férfi kézilabda-válogatott történelmi menetelése a németországi Európa-bajnokságon. Chema Rodriguez fiatalokkal teletűzdelt csapata – bár szoros mérkőzésen 35-32-re alulmaradt az olimpiai címvédő franciákkal szemben – az ötödik helyért játszhat pénteken Szlovénia ellen. Korábban világbajnokságon eljutott már a döntőig, olimpiákon az elődöntőig Magyarország, kontinensviadalon ellenben a 6. az eddigi legjobb helyezés. 26 éve Sótonyi László is annak a csapatnak az oszlopos tagja volt, az 53 éves tréner jelenleg a Nemzeti Kézilabda Akadémia (NEKA) szakágvezetője, az NB I-es csapat vezetőedzője, a világbajnoki ezüstérmes junior válogatott szövetségi kapitánya. Az előző esztendő legjobb utánpótlás edzőjének megválasztott szakember nyilatkozott, elemzett lapunknak.

Hitte volna, hogy a végjátékban kicsit sopánkodunk amiatt, hogy nem jutottunk az elődöntőbe?

Én nem vagyok jós, nem voltam ott a csapat felkészülésénél, nem látok bele az életükbe. Azt gondolom, hogy az elvárásokon felül teljesítettek, abszolút pozitív az összkép, örülök neki. Talán senki nem várta, hogy az első hatban végez az együttes, persze jó, hogy ilyen meglepetést okoztak.

A kézilabdában, a sportágért dolgozóként nyilván nem irigykedne, ha az Önök 1998-as rekordját megdöntve az 5. helyen végezne, és történelmet írna a magyar csapat. Mégis előcsalja az emlékeket a Sótonyi-Rosta Miklós-Csoknyai-Pásztor és a többiek fémjelezte gárdáról?

Őszintén szólva nem. Egymás között annyi került maximum szóba, hogy annak idején az egy jó válogatott volt, amelyiknek az az Eb és világbajnokság (1997-ben 4. lett Magyarország – a szerk.) jól sikerült Vas Sándor irányításával. Más volt a lebonyolítási rendszer, kevesebb csapat volt, más volt a kézilabda, eltérőek voltak az erőviszonyok. Azért az Európa-bajnokság a legerősebb verseny volt akkor és most is az. Mind a kettő egy nagyon szép eredmény, és jó lenne, ha mostaniak megszereznék az ötödik helyet.

Cegléd, 1997. november 1. A magyar válogatott 22:17 arányban legyőzte Dánia válogatottját a férfi kézilabda Európa Bajnokság selejtezőjének 5. csoportjában Cegléden, november 1-jén. A képen: Rene Haman-Boriths (b) és Ian M. Fog (j) dán játékosok támadják a magyar Sotonyi Lászlót. (k)

MTI Fotó: Illyés Tibor

Nézhetjük mindezt olimpiai szemüvegen keresztül is, mert a tavalyi világbajnoki 8. helyezéssel kivívtuk a selejtezőn való résztvétel jogát. Ezzel a remekléssel kedvezőbb csoportba kerülhetünk, de mit adhat ezen felül az Európa-bajnoki menetelés a csapatépítés szempontjából?

Az olimpia mindig prioritást élvez minden sportágban. Azt viszont Magyarországon nem tudja megtenni egyik válogatott sem, hogy beáldozzon egy világversenyt úgymond csapatépítés címszóval.

Az eredmény is mindig fontos, ezért is örvendetes, hogy annak megtartása mellett elkezdett átmenni egy komoly átalakuláson a csapat. Külön öröm, hogy a tavaly junior világbajnoki ezüstérmes csapatból sokan szerephez jutottak, aktívak voltak.

Kifejezetten pozitív jeleket láttam a csapatjátékban, bízom benne, hogy a kvalifikációs tornára át tudják vinni, és kiharcolják a párizsi kvótát.

Köln, 2024. január 24. Imre Bence (b) és a francia Dylan Nahi a férfi kézilabda olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság középdöntőjének negyedik fordulójában játszott Franciaország - Magyarország mérkőzésen a kölni Lanxess Arénában 2024. január 24-én.

MTI/Czeglédi Zsolt

Imre Bence berobbant a nemzeti együttesbe és a nemzetközi mezőnybe, holott nem könnyű az átmenet az utánpótlásból a felnőttek világába. Benne volt ez a Ferencváros 21 éves jobbszélsőjében?

A junior válogatottnál ő és ezek a játékosok azért megtanulták azt, hogy mindenki ellen van esélyük.

Győztes típusokká váltak. Mentálisan kaptak egy olyan felkészítést, ami alkalmassá tette őket arra, hogy így beilleszkedjenek. Taktikailag is abban a rendszerben játszottak nálam, mint most a felnőtteknél.

Ott vannak az ajtó előtt, sőt már be is nyitottak. Imre Bence ennek tényleg fantasztikus példáját bizonyította, fejben hihetetlenül erős és magabiztos, öröm volt nézni. Az irányító Fazekas Gergő is nagyon fontos láncszeme a csapatnak. A kapus, Palasics Kristófnak is voltak nagyon szép meccsei. Ilics Zorán elsősorban a védekezésével tűnt ki, de benne támadásban is van még egy nagyobb potenciál. Krakovszki Zsoltnak is biztató volt az első mérkőzése.

Ha labdarúgásban egy selejtezősorozatot sikerrel vesz a válogatott, kitör a népünnepély. Kézilabdában mekkora tett a legjobb hat közé kerülni egy Európa centrikus, világszerte űzött sportágban?

Ez azért is nagyon komoly eredmény, mert az első nyolcba bekerülni bármelyik kézilabda világversenyen, hihetetlenül nehéz. Az első négy mögött kiélezett a verseny a nemzetek között. A sportág abba az irányba megy, hogy azokat a fizikai különbségeket, amelyek az északi együttesek javára megvannak, taktikailag és ahogy a junior válogatottnál is, mentális felkészítéssel lehet ellensúlyozni. Úgy vélem, a magyar válogatott van még, amiben tud javulni, ám összességében jó úton jár.