Kiesett a tavalyi döntős, jöhet a Manchester City – Real Madrid előrehozott finálé

Sima sikereket és körömrágós izgalmakat is hozott az egyenes kieséses szakasz nyitánya a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A nyolcaddöntős párharcokat a szerda éjszakába nyúló madridi csata zárta: a Milánóban 1-0-ra nyerő Inter az Atletico otthonában is vezetett, összesítésben már 2-0 volt a vendégek javára, de a nagyot fordító Simone-csapat hosszabbításra mentette a meccset, amelyet végül tizenegyespárbajban megnyert. Jan Oblak kettőt is védet hasonlóan a kedden remeklő Arsenal-kapushoz, David Rayahoz. A negyeddöntő párosításait pénteken sorsolják ki.

Nagy átalakulás

Chelsea, Milan, Benfica – csupán néhány nagy klub, amely tavaly még a legjobb 8 közé jutott. A jelenleg versenyben lévők közül mindössze három maradt meg hírmondónak a 2023-as vetélytársak közül: a címvédő Manchester City, a Bayern München és a Real Madrid. Egy éve három olasz csapat is várhatta a negyeddöntő sorsolását, a Milan és a Napoli össze is került, most három is elbukott (Inter, Napoli, Lazio).

Ezúttal spanyol dominancia van három reprezentánssal.

Két-két angol, német és egy francia együttes küzd a végső elsőségért.

A mezőny: Real Madrid (spanyol), FC Barcelona (spanyol), Atlético Madrid (spanyol), Bayern München (német), Borussia Dortmund (német), Manchester City (angol), Arsenal (angol), Paris Saint-Germain (francia).

Álom vagy rémálom

Fortuna jóvoltából a tavalyi negyeddöntőben a Manchester City és Bayern München vívott előrehozott döntőnek beillő párharcot, összesítésben 4-1-re nyertek Haalandék. Ezúttal is összejöhet a két nagyágyú ütközete, de ugyancsak különleges lenne ha bármelyikük mondjuk a Real Madriddal kerülne össze. Az meg egyenesen pikáns volna, ha

Real Madrid – Barcelona, Real Madrid – Atletico Madrid, esetleg Arsenal – City vagy Bayern – Dortmund

„házirangadót” rendeznének.

Bármi előfordulhat

Az a szabály, hogy nincs szabály! Pontosabban nem korlátozza, hogy azonos országbeli csapatok szembekerüljenek egymással, és azt sem, hogy a korábban egy csoportban szereplők újra találkozzanak. A péntek délben kezdődő sorsolás után nem csak a negyeddöntő párosításaira derül fény, hanem kialakulnak az ágrajzok is: egyértelmű lesz, mely párharcok győztesei melyik továbbjutóval játszanak majd az elődöntőben.