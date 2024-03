Gulácsiék megizzasztották a Real Madridot, Orbán gólt is szerzett, de miért maradhatott a pályán a magyart felöklelő Vinícius?

Nyitókép: AFP/Pierre-Philippe MARCOU

Az elmúlt években kivétel nélkül a nyolcaddöntő jelentette a végállomást az RB Leipzignek. A korábban Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató német klub a PSG-vel és a Manchester City-vel is összefutott, utóbbitól tavaly 7-0-ra kapott ki idegenben. Ezúttal a hazai 0-1-et követően szeretett volna bombameglepetést okozni a rekord BL/BEK-győztes otthonában a két magyart is a kezdőcsapatba jelölő lipcsei együttes.

Füttykoncert

Willi Orbán a 300. tétmérkőzésén a Leipzig színeiben csapatkapitányként vezette ki a Santiago Bernabeu Stadion gyepére a csapatát. A szinte eseménytelen első félidőben a 42-szeres magyar válogatott védő nagy csatát vívott a felettébb aktív Viníciusszal és a meglepően passzív Jude Bellingham ellen. A lipcsei kaput őrző Gulácsi Péternek nem is volt védeni valója, fütyült is a hazai publikum... Az odavágón kilencszer is megtornáztatott Lunyin viszont ezúttal sem unatkozott, bravúrral védte a lesről kilépő Openda ziccerét, majd Xavi Simons csavarását. Openda életerős lövését pedig kiimádkozta, mert mozdulni nem tudott a végül a Real kapuja mellett elzúgó 14 méteres próbálkozásra.

Agresszió

Jó érzékelteti a hazaiak tehetetlenségét, hogy az 54. percben Vinícius előbb felrúgta Orbánt, majd két kézzel, a nyakánál fogva a földre taszította. Mindezt megúszta egy sárga lappal, de hol volt a videóbíró?

That’s two hands to his throat but no red card for Vinicius. It’s sad💔 pic.twitter.com/DaoY3A8hAj — Berneese (@the_berneese_) March 6, 2024

Kicsit begőzöltek a madridiak, előbb az Olmo lábát telibe találó Kroos hitte azt, hogy szabályosan csúszott, majd Carvajal lökte meg a levegőben a landát már elfejelő Opendát, aki a reklámtáblának, majd a spanyol bekknek esett.

Kizökkent a koncentrációból a Lipcse. A 63. percben Gulácsi hárította spárgázva szögletre a rövid saroknál Rodrygo éles szögből leadott lövését, ez volt az első védeni valója. A 65. percben viszont sem ő, sem Willi Orbán nem tudott menteni: Bellingham ugratta ki a keresztbe mozgó Viníciust, aki 13 méterről védhetetlenül lőtt a jobb felső sarokba, 1-0, összesítésben 2-0 a Realnak. Kérdés: a pályán lehetett-e volna még a brazil?

Nemes bosszú

Nem ezen lamentált Willi Orbán, aki három perc elteltével gólt szerzett: Raum bal oldali beadását Nachot, a másik csapatkapitányt megelőzve fejelt szépen a hazai kapuba. Hét esztendővel a Porto elleni találata után köszönt be ismét a Bajnokok Ligájában, ám összesítésben még mindig hátrányban volt a csapata. Még egy gól kellett volna a hosszabbításhoz, de Orbán újabb fejese mellé ment, Olmo emelése a lécre hullott 92. percben. Hihetetlenül beszorult a Real Madrid, de kibekkelte a hajrát.