A német fanatikusok nem értik, miért a magyarokból csinálnak bűnbakot

A magyar válogatottságot nemrégiben lemondó Gulácsi Péter mellett nemzeti együttesünk alapembere, Orbán Willi is tíz éve lett hivatalosan a német első osztályban szereplő RB Leipzig futballcsapatának játékosa. A jeles dátumra a klub természetesen felhívta a figyelmet a közösségi oldalain.

A 35 éves Gulácsi eddig 339 tétmérkőzésen védte a lipcseiek kapuját, ezek közül 109-en nem kapott gólt, a 32 esztendős Orbán pedig jelenleg is a csapat kapitánya, és eddig 348 tétmeccsen játszott a „bikáknál”, ezeken 33-szor volt eredményes, de 10 gólpasszt is kiosztott. Előbbi szerződése jövő nyárig szól, utóbbié pedig két év múlva, 2027 nyarán jár le, de a német sajtó már egy ideje azt írja, akár már most a nyáron távozhatnak, miután az RB Leipzig nemcsak a Bajnokok Ligájáról, hanem a teljes európai kupaporondról lemaradt azzal, hogy a hetedik helyen zárta a Bundesligát.

Gulácsi Péter esete azért is különös, mert a német szakírók továbbra is világklasszisnak tartják, a Kickernél például az első helyen végzett a kapusok rangsorában, sőt az elmúlt idény álomcsapatába is beválasztották.