„Én is felelős vagyok, de…” – Lőw Zsolt a lipcsei kudarcról

A német labdarúgó-bajnokságban hetedikként zárt RB Leipzignél az idény végén megbízott vezetőedzőként dolgozó Lőw Zsolt szerint neki is megvan a felelőssége abban, hogy a két magyar válogatott játékost is foglalkoztató csapat nem végzett előrébb a Bundesligában, ugyanakkor „nehezített pályán” kellett helytállnia neki és a stábjának is.