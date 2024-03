Az ő nevében írt alá a francia Lille csapatához egy szélhámos: 100 éve született Zakariás József

Zakariás József, az Aranycsapat szürke eminenciása napra pontosan 100 esztendeje, 1924. március 5-én született Budafokon, egy tízgyerekes, szegény családban, az édesapja cipészként próbálta eltartani a famíliát. A kis Zakariás a budafoki polgári fiúiskolába járt, kiválóan tanult, de tudta, később szó sem lehet egyetemről, dolgoznia kell.

Már egészen fiatalon kiderült, kiválóan mond verset, az iskolai ünnepségeken is fellépett

és az is, hogy a foci mellett például futásban és tornában is jeleskedett. Mivel a család anyagi helyzete miatt a továbbtanulásról szó sem lehetett, kétkezi munkát vállalt, mellette pedig focizott. A Kábelgyár és a Gamma érintésével került az MTK-hoz, amelyet aztán a Rákosi-rendszerben Bástyára kereszteltek. 1947-ben, 23 évesen, Albánia ellen debütált a későbbi Aranycsapatban. Ő volt a vízhordó a középpályán Bozsik József társaságában. Ott volt az Aranycsapatban az olimpiai bajnoki címnél, a 6:3 alkalmával és az 1954-es világbajnokságon is. Zakariásnak a vesztes berni döntő volt az utolsó válogatott mérkőzése.