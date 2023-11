50 évesen jöttem rá, hogy apámék mekkora világsztárok voltak! – Bozsik Péter a Mandinernek

Nyilván sokan megkérdezték már öntől: milyen volt Bozsik József fiának lenni? S milyen édesapa volt a magyar futball egyik legnagyobb legendája?

A civil életben abszolút pozitív, hiszen én is kaptam abból a szeretetből, talán mondhatom, tiszteletből is, amit édesapám iránt éreztek az emberek. Egyébként csendes, határozott, de azért úgymond „hajlítható” is, sok mindent meg lehetett vele beszélni.

Milyen gyakran futballoztak például?

Otthon, a kertben és a kirándulások alkalmával természetesen mindig előkerült a labda, de ezek közel sem voltak vérre menő csaták, csupán kisebb bohóckodások. Ám ha a kertben egyérintőztem a haverommal, gyakran megnézett minket, és elmagyarázta, milyen a helyes lábtartás, sőt még akkor is segített jónéhány tanáccsal, ha beálltam a kapuba védeni.

„Mindenhol viselkednem kellett, hiszen engem is árgus szemekkel figyeltek”

Mikor tudatosult önben, hogy a magyar labdarúgás egyik legnagyobb alakja az édesapja?

Ezt a dolgot kettéválasztanám. Az, hogy apám ismert ember volt, a Honvéd és a válogatott futballistája, olimpiai, Európa-kupa-győztes és világbajnoki ezüstérmes, számomra természetes volt, hiszen beleszülettem; azzal az apró teherrel, hogy mindenhol viselkednem kellett, hiszen engem is árgus szemekkel figyeltek. Ám mivel apám abszolút sztárallűröktől mentes ember volt, jóval később, felnőttként szembesültem azzal, hogy ők igenis valódi sztárok voltak!

A „Nagy Honvéd” című könyben olvastam, hogy azon a bizonyos illegális dél-amerikai túrán, 1956-ban 30 ezer lelkes szurkoló várta őket az uruguayi repülőtéren. Ekkor esett le a tantusz: apámék az akkori futballvilág Messijei, Ronaldói, Zidane-jai voltak!

Tehát minden túlzás nélkül állíthatom: 50 évesen jöttem rá, hogy apámék valójában mekkora világsztárok voltak!